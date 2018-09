Entre hoje e amanhã, Viana Bate Forte

Salvador Sobral, Gisela João, Linda Martini, The Legendary Tigerman, Dead Combo, Manel Cruz ou Slow J são alguns dos nomes principais que compõe a terceira edição do festival

O cartaz é de peso e abraça a música portuguesa nas suas diferentes formas de expressão. É assim há três edições e sempre de entrada gratuita, com os concertos a estenderem-se pelo centro histórico de Viana do Castelo.



Este ano há cinco palcos em acção, com a novidade a ser o Palco Gil Eanes, junto ao rio, e que recebe o hip-hop do luso-americano Mishlawi e de Mundo Segundo & Sam the Kid no primeiro dia, o R&B de NBC e a intima banda sonora de Noiserv no segundo.

A abertura das duas noites, às 20h30, é da responsabilidade do Palco Liberdade, hoje com Salvador Sobral, Gisela João e Bezegol, amanhã com Carolina Deslandes, Ana Bacalhau e com o funk dançável dos HMB.



Uns metros ao lado, o destaque vai para o Palco República que fecha o Viana Bate Forte com dois dos mais reconhecidos DJs de Portugal e do Brasil, Vibe e Patife respectivamente e em cada uma das noites.



Antes, e no mesmo palco, ouvir-se-ão quatro dos nomes mais aguardados do festival: Dead Combo e Manel Cruz, durante a noite de hoje, e The Legendary Tigerman e Slow J amanhã.

Há ainda o Palco Erva e o Palco Pedra que com Linda Martini, Elisa Rodrigues e JaroJupe completam os grandes destaques desta edição.

INFORMAÇÕES

Viana Bate Forte

14 e 15 de Setembro

Viana do Castelo

Horários e programação: vianabateforte.pt