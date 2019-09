Encontrado o mais antigo vídeo de uma actuação de Miles Davis

O Instituto Nacional do Audiovisual de França (INA) publicou esta sexta-feira imagens inéditas do trompetista norte-americano Miles Davis, filmadas em Paris, em 1957, que constituem "a mais antiga" sequência filmada conhecida do músico, segundo a instituição."É um tesouro que acaba de ser descoberto", escreve o INA, na página de abertura do seu site, no qual publicou a sequência de três minutos e 57 segundos, que envolve o quinteto do trompetista de jazz, com o qual tinha acabado de gravar a banda sonora do filme Ascensor para o Cadafalso (Ascenseur pour l’échafaud), de Louis Malle.A imagem mostra um cenário lunar, com Miles Davis no lado esquerdo do ecrã, acompanhado do contrabaixista Pierre Michelot e do baterista Kenny Clarke, à sua direita, dando ao saxofonista Barney Wilen e ao pianista René Urtreger o protagonismo dos solos, antes de subir a primeiro plano para concluir a composição.De acordo com o INA, esta sequência foi "filmada em 7 de Dezembro de 1957, por Jean-Christophe Averty", para a emissão especial de Natal do programa de variedades Clair de Lune, da Rádio Televisão Francesa (RTF), emitido em 25 de Dezembro desse ano.O filme, no formato de 16 mm, foi encontrado "durante um inventário no centro de conservação do INA" e depois digitalizado para ser disponibilizado no site do instituto.Esta sequência é não só "a mais antiga que se conhece de Miles Davis" em televisão, segundo o conservador do INA para a área do jazz, Pascal Rozat, como é também o único conjunto de imagens a mostrar em acção o célebre quinteto francês do criador de The Birth of the Cool, no desenvolvimento completo de um tema.Em declarações à agência France-Presse, Rozat lembrou que Miles Davis, então com 31 anos, já tinha aparecido anteriormente em programas da televisão norte-americana, mas essas imagens nunca foram preservadas. Na altura, a maioria das emissões televisivas era feita em directo e as gravações, quando existiam, nem sempre eram mantidas.Há uma sequência de Miles Davis exibida em 19 de Dezembro de 1957 e "apresentada como uma gravação autêntica da música do filme" de Malle, mas trata-se, na verdade, de "uma recriação posterior", explicou Pascal Rozat à agência francesa de notícias.O programa de televisão agora encontrado, além de Miles Davis, inclui os cantores Juliette Gréco, Paul Braffort e Giani Esposito.Nascido em maio de 1926, em Alton, no Ilinois, Estados Unidos, Miles Davis morreu em Setembro de 1991, em Santa Mónica, Califórnia, protagonizando quase todas as correntes do jazz da segunda metade do século XX, e legando álbuns como In a Silent Way, Kind of Blue, Miles Ahead, Porgy and Bess e Bitches Brew.