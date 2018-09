Emmy: "A Guerra dos Tronos" e "The Marvelous Mrs. Maisel" foram os grandes vencedores

A série televisiva "A Guerra dos Tronos", com nove prémios, foi a vencedora dos Emmy, seguida por "The Marvelous Mrs. Maisel", que conquistou oito estatuetas.

A série televisiva "A Guerra dos Tronos", com nove prémios, foi a vencedora dos Emmy, seguida por "The Marvelous Mrs. Maisel", que conquistou oito estatuetas, enquanto a HBO e Netflix ficaram empatadas, ambas com 23 prémios.



A "Guerra dos Tronos" ganhou na segunda-feira o prémio para a melhor série dramática na 70.ª edição dos Emmy, enquanto "The Marvelous Mrs. Maisel", na sua primeira temporada, foi a estrela nas categorias de comédia.



Com nove prémios na 70.ª edição do Emmy, a série de fantasia épica "A Guerra dos Tronos" passa a somar 47 estatuetas, um recorde absoluto nestes prémios, reforçando o estatuto de produção mais premiada de sempre.