Nestes dias, ambos com a mesma programação, o destaque é de Smashed (às 16h30), espetáculo de malabarismo da companhia de circo contemporâneo Gandini Juggling que se desdobra, para Susana Menezes, "num humor que toca em assuntos sérios", como o de transmitir a ideia de que "os adultos também gostam de brincar".



Entre as 15h30 e as 19h, há ainda as Oficinas Continuadas, dirigidas por Joana Leal, Rita Raposo e Belisa Sousa e que incidem sobre o cultivo de plantas, frutas e pomares; o espetáculo EZ Aviador, concebido e interpretado por João Pinto; e as instalações Querido LU.CA - recuperação da história das pessoas homenageadas pelas placas de mármore do teatro - e O Som do Teatro - roteiro de som em auscultadores espalhados por todo o edifício -, desenvolvida em parceira com alunos de pós-graduação da Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich.



Comum a todas estas atividades é, para a diretora artística, "a ideia de que não há só uma maneira de apresentar um espetáculo, de ler, de usar os alimentos ou de fazer uma horta", o que serve o objetivo de ensinar às crianças a importância de "não nos deixarmos enlear pelas histórias únicas, aceitarmos as diferenças" e "alimentar a ideia de que o que está à nossa frente pode ser desta forma mas também de muitas outras", um entendimento que "nos ajuda a viver melhor", opina Susana Menezes.

É com orgulho que Susana Menezes, diretora artística do Teatro Luís de Camões, na Ajuda, em Lisboa, afirma liderar o "único teatro em Portugal com programação inteiramente direcionada ao público infantojuvenil". Nada mais natural, portanto, do que comemorar nesta casa o Dia Internacional da Criança, data assinalada com uma eclética programação no recém-renovado LU.CA e replicada um pouco por toda a celebração das Festas de Lisboa, ao longo do mês de junho.No primeiro aniversário da reabertura do LU.CA, celebrado de 31 de maio a 2 de junho, a ideia é "estender a programação para lá dos limites do teatro, até à Calçada da Ajuda", convidando escolas e famílias a comer o bolo de aniversário e ocupar as zonas públicas do edifício, incluindo "os dois entrepisos, os camarotes e o bar". No dia 31, o único reservado às escolas, o programa abre com uma leitura encenada de três livros infantojuvenis por Miguel Fragata, que dá o mote para duas oficinas conduzidas por Maria Remédio e Teresa Cortez - a atividade é repetida, desta vez para o público geral, nos dias 1 e 2, às 15h.