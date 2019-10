O cantor Nick Cave e a sua banda, os The Bad Seeds, regressam a Portugal em 2020 para apresentar o novo álbum de originais, "Ghosteen". Os dois concertos vão ser no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 22 e 23 de abril.A última vez que o australiano esteve em Portugal foi há dois anos, no festival NOS Primavera Sound. Os bilhetes ficam disponíveis a partir de 25 de outubro, às 10h00, como aponta a produtora Everything is New.