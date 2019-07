Capa n.º 792

É dado científico e já estudado pela escola de negócios AESE e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que apresentaram as suas conclusões em março, num seminário intitulado "Enoturismo: como crescer e competir": a compra de vinho sem intermediário, diretamente ao produtor, nas suas lojas e adegas, cresceu muito graças ao aumento da oferta enoturística e estima-se que, nos próximos cinco anos, cresça ainda mais, em alguns casos 50%.Contudo, com a crescente concorrência, os desafios também são maiores, portanto não se pode descurar nada: um caso exemplar é o Esporão, que abriu o enoturismo já em 1996, sendo pioneiro em todo o Alentejo, e até hoje nunca parou de se reinventar, ora com modificações no edifício principal e atenção ao seu património (que inclui um sítio arqueológico), ora com intervenções mais ecológicas na vinha e conceitos gastronómicos inovadores, mantendo-se uma referência nacional no setor, apesar de se terem multiplicado nas imediações as adegas e quintas abertas ao público.Por isso mesmo é cada vez mais difícil eleger os melhores destinos enoturísticos, esse complemento das férias em alternativa às praias, que os enófilos e amantes da natureza e do património agrícola já não dispensam. Contudo, a SÁBADO arrisca um top, no Alentejo e no Douro.