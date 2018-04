EDP Live Bands: 9 finalistas estão cada vez mais perto de realizar o sonho

A batalha pelo lugar na final terminou: já são conhecidas as bandas finalistas da quinta edição do EDP Live Bands Portugal

Eram 314 candidaturas no início, passaram a 43 semifinalistas e agora são 9 bandas apuradas para a grande final do EDP Live Bands, já no próximo dia 18 de Maio às 22h na LX Factory (Lisboa).

Sem mais demoras, fique com os finalistas do concurso, por ordem alfabética:



1. Blend (Lisboa

2. Bosque (Lisboa)

3. Brantner (Caminha)

4. Churky (Alcobaça)

5. Dead Pigeon (Almada)

6. Do Poster (Porto)

7. Jupiturno (Lisboa)

8. MEDVSA (Sesimbra)

9. The Road (Quarteira)

Foram escolhidas 3 bandas mais votadas pelo público no site do concurso e outras 6 eleitas pelo júri, constituído por Álvaro Covões, da produtora Everything Is New, David Benasulim, da Sony Music Entertainment, um representante da revista SÁBADO (parceira de media da iniciativa) e elementos dos outros parceiros: Fnac, EDP e RTP/Antena 3. Isto significa que foram seleccionadas pelo júri 6 bandas em vez de 5 para a grande final, devido a um empate técnico com o mesmo número de pontos nas duas últimas bandas finalistas.



Este ano está a ser comum o apuramento de bandas a mais em caso de empate técnico: já na semifinal, em vez de serem eleitos 36 grupos, passaram 43 para esta fase do concurso.

Na final da iniciativa, cada finalista interpretará dois temas originais ao vivo e um destes deve ser um dos que a banda levou a concurso. A escolha do grande vencedor da EDP Live Bands pertence ao júri, que avaliará a técnica e execução musical, originalidade, presença em palco, interpretação musical e interacção com o público.

Os sucessores dos Plastic People, vencedores da edição de 2017, terão a oportunidade de actuar nos festivais NOS Alive em Oeiras e no Mad Cool Festival em Madrid, de dar concertos em 4 lojas Fnac espalhadas pelo país e de gravar um álbum de estúdio com a Sony Music. Todas as bandas apuradas para a final de Maio vão poder participar também num workshop com especialistas da indústria musical, numa troca de experiências e conselhos sobre como fazer uma carreira no mundo artístico.