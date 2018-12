Ed Sheeran foi o artista mais lucrativo ao vivo

Ed Sheeran bateu o recorde mais bem-sucedido artista dos últimos 30 anos. Vendeu quase cinco milhões de bilhetes em 2018.

O músico britânico Ed Sheeran foi o artista com a digressão internacional mais lucrativa de 2018, com 379 milhões de euros de receitas e 4,8 milhões de bilhetes vendidos, foi hoje anunciado.



De acordo com a Pollstar, além de liderar o 'top' das digressões mais lucrativas de 2018, Ed Sheeran bateu o recorde do mais bem-sucedido artista em 30 anos, desde que esta empresa norte-americana começou a compilar dados de actuações ao vivo.



Nesta tabela, Ed Sheeran, que dará dois concertos no próximo ano em Lisboa, é seguido pela cantora norte-americana Taylor Swift, com 302 milhões de euros e 2,8 milhões de bilhetes vendidos na "Reputation tour".



Em terceiro lugar figuram Jay-Z e Beyoncé, na digressão conjunta "On the run II" que gerou 223 milhões de euros de receitas da venda de 2,1 milhões de bilhetes.



A tabela dos dez artistas mais lucrativos inclui ainda Pink, Bruno Mars, The Eagles, Justin Timberlake, Roger Waters, U2 e Rolling Stones.