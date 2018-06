Ed Sheeran foi acusado de plagiar canção de Marvin Gaye

Esta não é a primeira acusação de plágio a Ed Sheeran relativamente a este tema já que, em 2013, os herdeiros de Edward Towsend (co-autor do single de Marvin Gaye), fizeram uma acusação semelhante, com o britânico a negar sempre o plágio.



Em 2017, o músico assinou também um acordo de cerca de 17 milhões de euros depois de ter sido processado por plágio na sua música "Photograph", por alegadas semelhanças com "Amazing" de Thomas Leonard e Martin Harrington.







A canção de Ed Sheeran tem mais de dois milhões de vizualisações no YouTube e o disco em que o tema aparece vendeu 15 milhões de cópias. Já a canção de Gaye, de 1975, conta com 45 milhões de vizualisações. Mas quando foi editado em single vendeu mais de três milhões de cópias, à altura, o maior sucesso de vendas da editora Motown. O disco do mesmo nome vendeu igualmente milhões de cópias e é presença assídua nas listas dos melhores discos de sempre.





O cantor britânico, Ed Sheeran, foi acusado de plagiar a música "Let’s Get It On", da lenda do soul norte-americano Marvin Gaye, no seu single "Thinking Out Loud". A acusação partiu da empresa Structured Asset Sales.Segundo noticia a BBC, Sheeran pode ter de pagar 100 milhões de dólares à empresa que detém um terço dos direitos de autor da música de Marvin Gaye.Segundo a acusação, existem várias semelhanças entre a canção de Sheeran e a de Gaye.