É sempre hora do brunch nestes 20 restaurantes

Do Norte

A definição de pequeno-almoço tardio tem o prazo de validade expirado. Um brunch acontece quando o preguiçoso quiser, a qualquer hora do dia. Seguem-se 20 sítios, alguns acabados de abrir, onde se comem menus de brunch ou se pendem pratos à carta que assentam muito bem num peuqeno-almoço reforçado a qualquer momento do dia.Aberto há menos de um mês, de face voltada para a Cantareira, o Camélia pretende fazer da comida saudável a sua bandeira e do brunch uma refeição que pode ser desfrutada a qualquer hora do dia. Ao menu brunch Camélia (€12,50), com sumo natural do dia, panquecas, ovos Benedict ou tosta de frango, finalizado com um café de especialidade ou um chá artesanal, juntam-se uma série de propostas à carta. Tapiocas, saladas, bowls, ovos, tostas, hambúrgueres podem ser saboreadas com smoothies ou mesmo com cocktails batizados com nomes botânicos. Há opções vegan na lista e o único refrigerante permitido em carta é a Coca-Cola.R. do Passeio Alegre, 368, Porto • 226 170 009 • 9h-19h • €15 (Preço médio)Montada bem no coração do espaço cultural gnration, esta cafetaria-livraria é implacável com produtos processados e todos os pratos são feitos de raiz com produtos sazonais. Quanto ao brunch, é servido na versão temática (uma imagem de marca da casa), realizada uma ou duas vezes por mês e com reserva obrigatória: "quem reserva só sabe o tema, o restante descobre apenas no dia", conta Susana, a líder por trás do balcão. Há também uma proposta à carta, servida entre as 11h e as 15h dos restantes sábados em que não se realiza o temático, com bolos caseiros, tibornas, panquecas, torradas ou guacamole.Pç. Conde de Agrolongo, 123, Braga • 253 142 200 • 9h30-18h30 (sáb. abre às 10h; fecha dom.) • €6,50 (menu do dia)Tem tudo o que é brasileiro: pão de queijo, tapiocas, açaí, brigadeiros, goiabada e doce de leite, num restaurante acabado de renovar em Belém.R. Pinto Ferreira, 5A, Lisboa • 8h-19h (sáb. fecha às 16h; fecha dom) • €25 (brunch para duas pessoas)O nome não engana, nesta pastelaria acabada de abrir não há espaço para ódios ao leite. Entre cookies ao estilo americano - grandes e ligeiramente encruadas - ou os brownies há muito leite e manteiga. Há até uma secção do menu para o leite - do mais simples ao de baunilha ou ao leite Milkees, receita secreta. O café de especialidade é preparado pelo barista Alexandre Paula Freitas que serve do mais clássico expresso ao café submarino (expresso com chocolate) ou um café tónico. O menu de brunch (€11) tem uma bebida quente e outra fria, iogurte e granola e uma das tostas da casa.R. S. Sebastião da Pedreira, 51C, Lisboa • 211 919 596 • 9h-18h30 (sáb. fecha às 18h, dom. fecha às 16h30) • €8 (Preço médio)O café aberto em 2017 é uma instituição do brunch lisboeta. Por uma razão: waffle com ovo, chouriço e feijão.R. Santos-o-Velho 2 e 4, Lisboa • 9h-18h (2.ª, 9h-15h). • €15 (Preço médio)Bebem-se cafés de especialidade acompanhados de uma carta curta: sandes de jaca, tacos de peixe ou hambúrgueres de feijão.R. de São Paulo, 101, Lisboa • 7h30-19h • €15 (Preço médio)O brunch ao fim de semana traz um croissant, iogurte, focaccia ou brioche, um cocktail, smoothie ou cacau quente e um cappuccino.Pç. D. Afonso V, 55, Porto • 917 273 653 • 10h-20h (dom. até às 18h; fecha 2.ª.) • €15 (Preço do brunch)O menu de brunch serve ovos, uma tosta de manteiga de amendoim com banana e uma taça de fruta ou salada. Tudo acompanhado de café ou chá e sumo.R. dos Fanqueiros, 269, Lisboa • 9h-20h • €15 (Preço do brunch)Além de um menu de brunch mais tradicional (€9,50), há outro vegan com tapioca, bolos e iogurte (€13).R. Senhora do Monte, 5C, Lisboa• 9h-18h (dom. 10h-16h fecha 2.ª • €10 (Preço médio)O Vogue Café tem um novo brunch à carta ao fim de semana e feriados. Inclui ovos, tostas, panquecas e bowls, onde não são esquecidas as opções vegetarianas.R. de Avis, 10, Porto • 223 398 550 • 11h-1h (6.ª, sáb. até às 2h) • €25 (Preço médio)O menu de brunch tem o batido do dia e clássicos da casa como o nuv'ela (pão com requeijão e compota) ou o cre'pão (crepe de grão, ovo, abacate e pesto).R. Azedo Gneco, 74B, Lisboa • 12h-18h (sáb e dom. abre às 10h; fecha 2.ª e 3.ª) • €15 (Preço do brunch)Bárbara queria um sítio com comida asiática, Chrystal queria servir comida da América do Sul. Resolveram isto com um sítio para brunch do mundo: come-se um pequeno-almoço inglês (€10) ou uns mexicanos huevos divorciados - dois ovos estrelados, cada um no seu molho (€9); da Ásia há uma banh mi vietnamita (€6,5) e, do Médio Oriente, há shakshuka - os ovos escalfados em molho de tomate (€9). Neste antigo armazém reaberto há um mês com plantas das paredes ao teto, só não há pratos africanos porque não há clientes que os peçam.Cç. de São Vicente, 97, Lisboa • 215 808 566 • 11h-18h (sáb.-dom. 10h-19h; fecha 4.ª) • €15 (Preço médio)A equipa do Dear Breakfast abriu um boteco com clássicos mexicanos para o pequeno-almoço, como os huevos rancheros (ovo, feijão, abacate, molho de salsa, lima e tortilha).Cç. Marquês de Abrantes, 148, Lisboa • 9h-16h30 e 18h30-24h; 3.ª e 4.ª, 9h-16h30. • €20 (Preço médio)Decoração orgânica e alimentos não processados traçam uma linha sustentável. Nos brunches, há três opções dos €15 aos €25: fazem pudim de chia, banana bread, smoothies ou mimosas.Pç. D. Filipa de Lencastre, 25, Porto • 910 595 015 • 10h-23h (sáb. e dom. abre às 9h; dom. até às 18h; fecha à 4.ª) • €15 (Preço médio)Mantém a fúria pelo abacate. Vêm às metades no forno com recheios vegan, bacon ou salmão. As panquecas são imperativas.R. da Esperança, 33,Lisboa • 9h-19h • €15 (Preço médio)As especialidades vão rodando consoante a estação. Aos clássicos ovos Benedict ou hambúrgueres juntam-se saladas e sandes frescas de verão ou o smoothie bowl.R. do Ouro, 418, Porto • 910 550 994 • 10h30-18h30 (a cozinha dos quentes funciona entre as 11h e as 18h; fecha à 3.ª)Naturais de Ecaterimburgo, entre os Montes Urais e a fronteira com o Cazaquistão, Maria e Alexey chegaram ao Porto há dois anos e descobriram a 6.000 km de casa o seu poiso de eleição. Inauguraram recentemente o Do Norte. Decorado com madeiras e elementos que nos fazem sentir numa casa de montanha, o espaço tem dois menus de brunch em carta: o tradicional, com ovos mexidos, salsicha e legumes grelhados bem conhecidos no Ocidente (€10,50); e o do Norte, onde brilha o salmão fumado ou o abacate (€12,95).R. do Almada, 57/59, Porto • 9h-16h (sáb. e dom. até às 17h) • €12 (Preço médio)Há quem diga que o brunch, como o Natal, é quando o homem quer. Para pessoas com filhos pequenos, nada mais errado - o brunch é quando a criança permite. Foi a pensar nessas pessoas que Greg e Christelle, um casal francês que teve uma menina em 2018, abriu, em março deste ano, o A.P.F (sigla de A Partilhar em Família).O restaurante é espaçoso, tem um pátio interior e, na cave, um recreio para crianças até aos 10, com brinquedos, casas de bonecas e até uma baby-sitter - para que os pais possam aproveitar o brunch, que custa €15, em sossego.R. das Trinas, 67, Lisboa • 308 807 761 • 9h-20h; fecha 3.ª e 4.ª • €17 (Preço médio)Amélia, Basílio, Nicolau: os três restaurantes mais requisitados da capital para brunch. Para casar panquecas com cocktails.R. Ferreira Borges, 101, Lisboa • 213 850 863 • 9h-21h • €15 (Preço médio)O brunch é todo paleo, sem tirar sabor às tartes de caramelo salgado e aos ovos mexidos.R. Latino Coelho, 31, Lisboa • 210 105 612 • 12h-22h30 (6.ª e sáb. até às 23h30; fecha dom.) • €20 (Preço médio)