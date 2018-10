É sempre a mesma cantiga com Bradley Cooper e Lady Gaga...

A grande novidade deste Assim Nasce Uma Estrela, em relação ao último remake, é que o par protagonista não é composto por dois músicos, como aconteceu em 1976 com Kristofferson e Streisand em bons momentos de carreira - o que se traduziu em grandes números na bilheteira norte-americana (nessa altura, 80 milhões de dólares era muito dinheiro).



O remake de Bradley Cooper carece de duas estrelas pop no elenco, mas para compensar tem uma carinha laroca, ideal para se dispor à autodestruição - precisamente a dele próprio, que também conquistou a ex de Ronaldo, Irina Shayk, sua actual namorada e obviamente fã do género "bebé crescido, a precisar constantemente de atenção".



Cooper é Jackson Maine, um cantor country (o country parece tão adequado a isto hoje, como a estrela de rock acabada de Kristofferson, em 1976), que tem uma relação abusiva com o álcool (para que não haja dúvidas: bebe muito) e um dia descobre Ally (Lady Gaga) num bar e nela ouve a voz que pode salvar-lhe o futuro.



As canções deste Assim Nasce Uma Estrela são interpretadas por Cooper e Gaga, não faria sentido de outra maneira, mas foram escritas pelo filho de Willie Nelson (Lukas Nelson), lenda que poderia ter feito parte de um remake de A Star Is Born noutro instante da história. A empatia é a chave aqui e Cooper e Gaga parecem feitos um para o outro, se conhecerem neste momento e interpretarem estes papéis. É o que dizem a maioria dos críticos e até Streisand reparou: impressionada com Gaga, confessou que adorou a sua interpretação e que "ela está maravilhosa".



É a quarta encarnação desta estrela, mas a história da cantora em ascensão e do seu parceiro destrutivo-alcoólico soa fresca e actual, mesmo em 2018 - e os narizes de Streisand e Gaga até têm parecenças: eram primos afastados da música pop, agora são primos distantes em interpretações de uma história já clássica do cinema.

Onde é que já ouvimos esta história? Várias vezes. Este é o terceiro remake de A Star Is Born, que em Portugal já sofreu algumas variações no título, desde Nasceu Uma Estrela, no original de 1937, de William A. Wellman, e Assim Nasce Uma Estrela, o remake de 1954, de George Cukor, a Nasce Uma Estrela, outro remake, este de 1976, de Frank Pierson, talvez o mais popular até à data, com Barbra Streisand e Kris Kristofferson nos papéis principais. Para o filme de Bradley Cooper, a sua estreia na realização, escolheu-se o título do primeiro remake - e Assim Nasce Uma Estrela... outra vez.Um dos filmes da temporada, foi apresentado no Festival de Veneza em finais de Agosto e desde então tem recebido uma grande atenção mediática, pelas críticas elogiosas à estreia de Cooper e, principalmente, ao desempenho de Lady Gaga, que tem aqui a sua estreia como protagonista no cinema, depois de algumas aparições menores e da participação em American Horror Story, na televisão.A história? É a mesma de sempre: um "rapaz encontra uma rapariga" nos meandros do rock, com todas as maldades que o mundo do rock traz consigo. Contudo, este remake teve um parto difícil. Esteve em desenvolvimento durante mais de uma década, com nomes como o de Clint Eastwood associados à realização, ou de Beyoncé para o papel da rapariga à procura do estrelato.