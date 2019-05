E agora... Como é que nos vamos despir?

Capa 786

Há vários anos que a moda vive da nostalgia e aposta nas nossas memórias mais felizes para nos fazer comprar. Apesar disso, a roupa de praia não tem feito grandes transgressões, tornando-se até um pouco conservadora com o regresso em força do fato de banho e dos biquínis de cuecas largas e cheios de adornos típicos dos anos 50.Este é o ano em que sentimos algumas mudanças mais drásticas com o regresso dos modelos "asa delta", com a parte inferior muito cavada revivendo os anos 80 e, sobretudo, 90. A linha de fogo passa a ser a cintura e a barriga, com os cintos, fitas, cordões a servirem para evidenciar as curvas. Os sutiãs perdem os folhos e ganham um arame ornamental a fazer lembrar um pouco um bustier.