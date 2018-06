E à sétima edição, o NOS Primavera Sound fez-se grande

Dia 1: A noite foi de Flower Boy, a tarde de Fogo-Fogo

O dia abriu em chuva, a tarde em Fogo-Fogo. O funaná secou as nuvens e puxou por aquele pezinho de dança que, nem de galochas calçadas, se fez trôpego no momento de saudar a chegada do NOS Primavera Sound. Num dia em que as baterias estavam apontadas para Lorde, Father John Misty, Tyler, The Creator e Jamie XX, a festa começou em bom criolo. O avançar da tarde foi alimentando a esperança de que afinal as gabardinas poderiam ter ficado em casa e, de concerto em concerto, fino na mão em copo reutilizável, lá se foi traçando a rota para a noite num recinto com muitas alterações. Maior e com mais caminhos de acesso para os palcos, para a zona de restauração – onde a Casa Guedes continua a ganhar em filas – e para as áreas de lazer, sentiu-se nesta sétima edição que o NOS Primavera Sound deu um salto considerável. Continua e continuará a ser o irmão mais novo de Barcelona, mas já se lhe ouve a mudança na voz.

Os principais movimentos migratórios foram sobretudo entre o palco NOS e o palco SEAT. Posicionados em extremos opostos, andaram taco a taco nas enchentes. No primeiro dia – e já depois de Waxahatchee nos brindar com o seu indie-rock – o pingue-pongue começou com quase 20 minutos de atraso (excepção à regra) e com uma entrada dengosa de Father John Misty. "Nancy from now on" abriu um concerto que nos pareceu demasiado a correr para o que é costume em Josh Tillman (nem a uma hora chegou), mas ainda assim sólido e capaz de arrancar suspiros das primeiras filas. Em Lorde, os suspiros deram lugar a gritos de entusiasmo de uma plateia jovem que não largou a neozelandesa durante todo o concerto. Ela respondeu-lhe com vários oh my god, thank you, dando-se ao público com a atitude de uma miúda de 21 anos que sabe bem o que quer e que não se retrai perante uma encosta cheia de gente.

Contudo, o grade momento da noite pertenceu a Tyler, The Creator. "Tyler, Tyler Tyler!", ouviu-se segundos antes da entrada explosiva do rapper californiano que, de colete reflector verde e um anjo a guardar-lhe as costas, atacou logo com I rock, I roll, I bloom, I glow berrado por um público que sabia todas as cadências de cor. O concerto de uma hora, com um trabalho cénico impecável a dialogar com as oscilações emocionais do reportório, provou que Mr. Lonely não está mais sozinho no mundo e que, depois de "Flower Boy" ter sido considerado um dos melhores álbuns de 2017, a actuação do NOS Primavera Sound irá entrar certamente nos best of’s de 2018.

Saímos do SEAT com um make it last forever bem marcado para terminarmos a viagem do primeiro dia a dançar com Jamie XX no palco NOS. Por hoje escapámos à chuva, venham daí os próximos dois dias.

Dia 2: A afirmação de Vince, o virtuosismo de Thundercat, a luxúria de Fever Ray e o bê-á-bá do rock explicado pelas Breeders

A sexta-feira abriu com a graça do sol e com o rock dos Solar Corona e de Black Bombaim, estes últimos a provocar uma sessão de hipnose no Palco Super Bock transversal a qualquer uma das mais de 60 nacionalidades presentes no recinto. Começaram-se a beber cervejas mais cedo do que no dia anterior, viam-se caras felizes deitadas na relva e crianças a passar com os seus gigantes tapa orelhas. Enfim, neste segundo dia o ambiente foi verdadeiramente de Primavera.

Já depois do pó levantado pelo post-punk dos Idles, as Breeders arrastaram para o relvado uma geração diferente daquela que horas mais tarde viria a rodear A$AP, puxando dos galões de veteranas do rock para mostrar com uma Kim Deal em excelente forma que as guitarras ainda sabem falar - e bem - num cartaz muito virado para o hip-hop. Uns metros ao lado, no palco Pitchfork, o feminismo e a feminilidade das irmãs Ibeyi veio ao de cima, intensificando-se com palavras anti Trump, suportado por um discurso de Michele Obama, I'm here because of you girls, e um grito de revolta we are deathless. Há que prestar atenção, elas não se vão calar.

Lá no asfalto, no palco SEAT, os Grizzly Bear pintaram o crepúsculo com o seu indie rock melodioso, e já com a noite cerrada veio Vince, o miúdo de Compton que já passou a fase da promessa para virar certeza firme e que encheu o palco com as suas rimas, o seu beat e com uma montagem de ecrãs na retaguarda bem sincronizada a intensificar as suas palavras sempre críticas, "Obama ain’t enough for me / we’re only getting em started", ele vai longe e com ele parte da América e do mundo.

Antes de passarmos para a sucessão Thundercat-Fever Ray (que dois grandes concertos), demos um salto até ASAP Rocky, até ao seu Testing, último álbum de estúdio que marcou toda a concepção visual da actuação, para os seus dentes dourados que se fartaram de reluzir nos ecrãs laterais e para o delírio dos fãs que, ali junto ao palco e à sua extensão vertical, lhe deram todo o make some noise pedido pelo rapper. Se em Vince o conteúdo extravasou as medidas, em Rocky ficamos com a leve sensação que houve muito show off para pouca uva – o público, esse, nunca esmoreceu.

Mas a noite (a par de Vince) foi de Thundercat e Fever Ray. Os primeiros mostraram o seu virtuosismo jazzístico embrulhado numa terceira dimensão de vídeo jogos e humor non-sense, com uma habilidade musical que até parece fácil para quem os vê com tamanha descontracção. Dedicaram "Heartbreakers + setbacks" a Anthony Bourdain, rest in peace, o público aplaudiu a dedicatória e até ao último acorde de "Friend Zone" não parou de se mexer e de ovacionar Stephen Lee Bruner e os seus. Quase ao mesmo tempo, Fever Ray com o seu toque andrógina que derrama horror e lascívia em iguais proporções nos nossos sonhos mais excêntricos, apresentou-se em palco com uma banda exclusivamente feminina, causando o desconforto que todos queríamos sentir na sua presença. Foi uma instalação em toda a sua extensão artística, política e felina.

Antes de virar a página para o terceiro dia, uma palavra para os Unknown Mortal Orchestra, que cumpriram com as expectativas de uma banda que já colecciona singles orelhudos como gente grande (ainda que com um som que nos pareceu algo descolado e a estourar nos baixos); e para a electrónica elegante e auto-referencial de Four Tet, a desfilar no Palco Super Bock.

Dia 3: A chuva quis-nos esfolar, mas foi Nick Cave que nos matou de vez

E ao último dia, a chuva não perdoou. Aquela morrinha que não mata mas mói, pingou sobre a candura de Luís Severo, sobre Kelela (a lembrar os primeiros tempos de Mary J Blige), sobre Nick Cave, War on Drugs, Mogwai e Nils Frahm, pingou sobre o público que se vestiu de plástico, com capas da chuva distribuídas pela organização, pingou até mais não – e nem por isso estragou o derradeiro acto do festival.

O ponto alto deste terceiro dia (e um dos do festival) aconteceu às 22h05 no palco NOS. Nick Cave, quem mais, e os Bad Seeds fizeram da chuva sua, it’s really beautiful this rain. Caiu "The Weeping Song", com Warren Ellis a chorar ao violino, "Into My Arms", num dos momentos mais emocionantes da noite, "From Her to Eternity" e "Stagger Lee" a esventrar-nos a alma e um final onde ele foi pastor e nós cegos discípulos, com "Push the Sky Away". Seguiu-se The War on Drugs, sem grandes sobressaltos mas com a dose certa do rock itinerante americano que Adam Granduciel nos sabe oferecer com a sua veia prosaica, e Mogwai a testemunhar a maior molha da noite. Pela madrugada fora, o palco Bits foi pista de dança non stop – e ainda houve Arca às 2h30, no palco Pitchfork, para os resistentes que viram uma performance transformista onde o venezuelano cantou com o corpo todo, ele que já se ligou a Björk em produções anteriores.

Chegámos ao fim da sétima edição do NOS Primavera Sound convencidos que a partir daqui nunca mais o festival será o mesmo. Foi o ponto de viragem para a idade adulta, vemo-nos para o ano.