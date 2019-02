Dream Waves é a nova escultura cinética de Patrick Shearn

As duas obras produzidas são as maiores esculturas cinéticas (com movimento mecânico) da Europa até à data e fazem parte da coleção Skynets, um conjunto de obras que pretende chamar à atenção para o movimento constante da natureza ao nosso redor.



Em Portugal, a primeira peça representava um cardume de peixes em homenagem à relação do povo com o mar, Dream Waves segue o mesmo tema e como o próprio nome indica, que representa a movimentação das ondas.



Com o objetivo de dar aos visitantes uma experiência visual e sonora única e diferente, a nova instalação cinética de Patrick Shearn foi inaugurada a 20 de fevereiro no Freeport, em Alcochete.

O norte-americano Patrick Shearn integra o grupo de artistas Poetic Kinetics, mundialmente conhecidos pelas instalações de arte em grande escala criadas especificamente para um determinado local e pelo design experimental. Começaram na indústria cinematográfica, como na produção dos elementos do Parque Jurássico e saltaram para as emblemáticas esculturas dos festivais Coachella e Burning Man. Patrick, que segue a sua linha de trabalho entre a ciência e a tecnologia, chega agora pela segunda vez ao Freeport em Alcochete, com a mais recente criação, Dream Waves.Na primeira colaboração entre Patrick Shearn e o Freeport Lisboa Fashion Outlet, o artista desenvolveu, no ano passado, a peça School of Breeze, com 171 metros de comprimento e inspirada no mar português. Dream Waves, chega este ano a Lisboa, pensada e criada exclusivamente para o espaço, que percorre grande parte da área desde a entrada principal à praça central.