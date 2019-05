O segundo dia, 30 de maio, é da gastronomia, mais concretamente das 'Carnes DOP Douro e Trás-Os-Montes', que ao todo são oito e bem expressivas da riqueza própria da região – além do vinho e do azeite, claro. São elas as carnes de bovino Barrosã DOP, Maronesa DOP, Mirandesa DOP, o Cabrito Transmontando DOP, os ovinos Borrego Terrincho DOP, Cordeiro Bragançano DOP e Cordeiro Mirandês ou Canhono Mirandês DOP e o Bísaro Transmontano ou Porco Transmontano DOP. Pela sua importância sócio-económica, urge falar acerca do impacto deste património diferenciador na

região, na restauração regional, nacional e internacional, na criação de riqueza e na fixação de pessoas, por um lado; e da certificação e valorização das raças, por outro. Cabe a Rodrigo Meneses, foodie transmontano de alma e coração, acender e moderar o debate, que acontece de manhã, antevendo um jantar "carnívoro", nessa mesma noite, no restaurante Panorâmico da UTAD.



O vinho, sob o mote '30 Anos de DOC Douro' (referindo-se à certificação de vinhos de mesa, nesta região tradicionalmente preteridos, devido à popularidade dos já seculares vinhos do Porto), é o terceiro tema do evento e ocupa a tarde de sexta, 30 de maio, com um debate e uma mostra de vinhos – em que seão também revelados os vencedores do ‘Concurso de Vinhos Douro TGV’, que acontece na véspera. João Paulo Martins, a completar 30 anos de carrreira, a mesma idade da classificação dos DOP Douro, modera o debate em torno do tema.



Eis o programa completo:

TURISMO :: QUARTA-FEIRA :: 29 MAIO 2019

TEMA

VILA REAL, PORTA DE ENTRADA PARA O DOURO

Vila Real é capital do distrito e região raiana com o mesmo nome. É uma "porta aberta" para o Douro,

razão pela qual é importante fomentar a arte de bem receber. E quais são as premissas deste nobre

ofício?

PROGRAMA

14h00 – Abertura e Boas-vindas

Nuno Pinto Augusto – Presidente do Régia Douro Park

Rui Santos – Presidente da Câmara Municipal de Vila Real

Apresentação do Moderador: Carlos Coelho – Presidente da Ivity Brand Corp

14h15 – Introdução ao Tema

Carlos Coelho – Presidente da Ivity Brand Corp

14h45 – Novas tendências do Turismo

Alfons Cornella – Especialista em Inovação no Institute of Next

15h15 – Turismo em Vila Real – Situação actual e caminho a seguir

Adriano Sousa – Vereador da Câmara Municipal de Vila Real, Pelouro do Ordenamento do Território e

Urbanismo

José Maria Magalhães – Vereador da Câmara Municipal de Vila Real, Pelouro da Animação e Turismo

Maria Teresa Manfredo – Docente do Curso de Turismo da UTAD

Teresa Albuquerque – Directora da Fundação Casa de Mateus

16h15 – Oferta cultural, ambiental e gastronómica da região

António Ponte – Director Regional de Cultura do Norte

Helena Teles – Chefe de Divisão na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Hilário Nery Oliveira – Juiz do Conselho de Ilustres da Confraria do Covilhete de Vila Real

João Ribeiro da Silva – Coordenador da inscrição do processo de confecção da louça preta de Bisalhães na Lista do Património Cultural Imaterial que necessita de salvaguarda urgente da UNESCO

Rogério Rodrigues – Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas

Victor Nogueira – Director do Museu do Som e da Imagem de Vila Real

17h15 – Sessão de Encerramento

Luís Pedro Martins – Director do Turismo Porto e Norte de Portugal



GASTRONOMIA :: QUINTA-FEIRA :: 30 MAIO 2019

TEMA

CARNES DOP DOURO E TRÁS-OS-MONTES

São oito as raças autóctones com Denominação de Origem Protegida: carnes de bovino Barrosã,

Maronesa, Mirandesa; Cabrito Transmontando; ovinos Borrego Terrincho, Cordeiro Bragançano e

Cordeiro Mirandês ou Canhono Mirandês; e Bísaro Transmontano ou Porco Transmontano.

PROGRAMA

09h30 – Abertura e Boas-vindas

Nuno Pinto Augusto – Presidente do Régia Douro Park

Apresentação do Moderador: Rodrigo Meneses – Foodie

10h00 – Introdução ao Tema

Rodrigo Meneses – Foodie

Carla Alves – Directora Regional de Agricultura do Norte

Divanildo Monteiro – Director do Departamento de Zootecnia da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro

10h15 – Caracterização das Carnes DOP Douro e Trás-Os-Montes

Gado Bovino :: Carne Barrosã DOP

João Paulo Costa – Cooperativa Agrícola de Boticas

Gado Bovino :: Carne Maronesa DOP

Marília Olhero – Agrupamento de Produtores de Carne Maronesa

Gado Bovino :: Carne Mirandesa DOP

Nuno Paulo – Cooperativa Agrícola Mirandesa

Gado Caprino :: Cabrito Transmontano DOP

Inácio Neto – CAPRISERRA Cooperativa de Produtores de Cabrito da Raça Serrana

Gado Ovino :: Borrego Terrincho DOP

Amélia Silva– OVITEQ Agrupamento de Produtores de Carne de Ovinos da Terra Quente

Gado Ovino :: Cordeiro Bragançano DOP

Amândio Carloto – Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Churra Galega Bragançana

Gado Ovino :: Cordeiro Mirandês ou Canhono Mirandês DOP

Andrea Cortinhas – Cooperativa de Ovinos Mirandeses

Suíno :: Carne de Bísaro Transmontano ou Porco Transmontano DOP

Pedro Fernandes – Associação Nacional de Criadores de Suínos da Raça Bísara

11h30 – Valorização e diferenciação das raças

Rui Dantas – Presidente da Federação Nacional de Associações de Raças Autóctones

Alexandrina Fernandes – Produtora de Carne de Porco Bísaro Transmontando DOP

Filipe Ribeiro – AT COOP - Director de Marketing e Comunicação do Projecto "Terra Maronesa"

Alfredo Teixeira – Professor Coordenador no Centro de Investigação de Montanha,

do Instituto Politécnico de Bragança

Álvaro Mendonça – Representante da Naturalcoop - Cooperativa das Carnes de Montanha

Marco Gomes – Chefe e Sócio do Restaurante Oficina

12h30 – Encerramento

19h30 – Jantar Carnes DOP no restaurante Panorâmico, na UTAD

Pelo Chef Marco Gomes – Apresentado pelo foodie Rodrigo Meneses

(Mediante inscrição obrigatória)



VINHO :: SEXTA-FEIRA :: 31 MAIO 2019

TEMA

30 ANOS DE DOC DOURO

Quando criada, em 1756, a Região Demarcada do Douro tinha como foco e propósito a regulamentação do vinho do Porto. Muitos anos depois, começaram a surgir os primeiros "vinhos de consumo" ou "vinhos de pasto", mais tarde apelidados de vinhos do Douro, com alguns vinhos emblemáticos a surgir. De uma forma mais "concertada", os DOC Douro têm 30 anos de existência. Trinta são também os anos de carreira do mais famoso crítico de vinhos nacional: João Paulo Martins, moderador do painel vínico.



PROGRAMA

09h30 – Abertura e Boas-vindas

Nuno Pinto Augusto – Presidente do Régia Douro Park

Apresentação do Moderador: João Paulo Martins – Jornalista e Crítico de Vinhos

09h45 – Introdução ao Tema

João Paulo Martins – Jornalista e Crítico de Vinhos

Rosa Amador – Diretora Geral da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense

10h00 – DOC Douro por alguns dos pioneiros

Domingos Alves de Sousa – Produtor e enólogo Alves de Sousa

João Nicolau de Almeida – Ex-Enólogo da Ramos Pinto

José Maria Soares Franco – Ex-Enólogo do Barca Velha

Nuno Magalhães – Investigador e Consultor em Viticultura

11h30 – A sucessão dos DOC Douro

Celso Pereira – Enólogo Vértice/Quanta Terra

Jorge Serôdio Borges – Enólogo da Wine & Soul

Marta Macedo – Enóloga Quinta do Filoco / Mestre Procuradora da Confraria dos Vinhos do Douro

Nuno Borges – Gestor da Adega de Vila de Real

Olga Martins – Enóloga; CEO da Lavradores de Feitoria

Rui Soares – Técnico de Viticultura da Real Companhia Velha

Tiago Alves de Sousa – Enólogo Alves de Sousa

13h00 – Encerramento

16h00 – Mostra de Vinhos e Sabores Douro TGV 2019

18h30 – Anúncio e Entrega de Prémios do Concurso de Vinhos Douro TGV 2019

