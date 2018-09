Dona Graça: uma experiência com pronúncia lisboeta

"É uma casa portuguesa, com certeza!"A famosa canção de Amália Rodrigues bem podia descrever este espaço edificado no século XIX no tradicional bairro da Graça, em Lisboa. Dona Graça Apartments é o nome do projecto que nasceu dos sonhos de infância de três amigos: António Polena, Rui Vinagre e Hugo Diogo. Com vidas marcadas por diferentes profissões, juntaram-se e decidiram criar algo que os definisse e conjugasse as suas vivências. Os três fundadores dizem que os conceitos-chave do empreendimento são a amizade e a família aliados com a qualidade do espaço, dos produtos e do atendimento.

A poucos minutos de um dos mais famosos miradouros de Lisboa, o miradouro da Sra. do Monte, a Dona Graça Apartments não é apenas mais um hotel. O edifício do século XIX (os registos da casa vinham com o selo da monarquia portuguesa) foi reconstruído mas houve o cuidado de manter o traçado original. Sobre o espaço, António Polena diz que este assenta na "alma da tradição portuguesa aliada com a modernidade".

O prédio tem dois pisos, cada um com quatro apartamentos. Com muita luz natural, os apartamentos da Dona Graça contam apenas com produtos portugueses. Desde as mesas-de-cabeceira que têm a particularidade de serem os típicos bancos de Monchique aos mosaicos hidráulicos que decoram o chão da casa de banho, tudo foi pensado ao pormenor com o intuito de criar um espaço acolhedor, mas ao mesmo tempo actual.





Também a escolha do nome incorpora este respeito pela tradição portuguesa. "Escolhemos Dona precisamente porque Lisboa é feminino. Dona é transversal, vai da vizinha Dona Judite aqui da mercearia ao lado a uma Rainha Dona Amélia. Dona é uma maneira como se trata uma senhora seja de que classe social for. Depois também é um nome que acaba por ter uma leitura fácil em outras línguas, não é só nosso", explica Hugo Diogo.

A hospitalidade e o cuidado no atendimento são outros factores importantes para os fundadores. "Temos pessoas que ficaram nossas amigas", salienta António Polena. Esta cumplicidade é referida também por uma hóspede: "Do ponto de vista do acolhimento, sentimo-nos no bairro, porque as pessoas recebem-nos como se fossemos família e do ponto de vista de conforto e decoração é um espaço incrível", afirma Catarina Nogueira.

Com novidades para breve, o espaço vai ter um restaurante dirigido tanto aos hóspedes como ao público em geral. Além deste projecto, dois novos estabelecimentos estão também a ser projectados pelos três amigos que desejam expandir a marca Dona a outras zonas típicas da capital.

Lisboa está na moda e várias celebridades viajam até Portugal e preferem o sossego dos bairros tradicionais para passar uns dias. Foi o caso do actor norte-americano Josh Hutcherson (Peeta Mellark, em Jogos da Fome) que escolheu a Dona Graça Apartments para ficar hospedado.

Com um conceito diferente, este quer ser um pequeno refúgio que proporciona aos hóspedes uma experiência marcada pela autenticidade da cultura portuguesa.