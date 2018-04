Domingo é dia de Opera Spectacular

Espectáculo junta valsas, zarzuelas, clássicas da Broadway e árias líricas emblemáticas

A pensar nos apreciadores de canto lírico que não frequentam a temporada do São Carlos, ora por ter bilhetes caros, ora por muitas vezes incidir sobre obras e autores pouco divulgadas (o que se traduz em árias que poucos reconhecem, retirando ao espectador o prazer de as trautear para si mesmo em simultâneo), a produtora By The Music resolveu criar Opera Spectacular, um espectáculo com os mais famosos trechos de obras líricas emblemáticas, de Verdi, Bizet, Lehár ou Puccini – como La Traviata, Nabucco, Carmen, A Viúva Alegre, Turandot ou La Bohème –, além de canções napolitanas, zarzuelas, valsas de Strauss e canções de musicais da Broadway.



A ideia, diz a produtora, é levar a ópera a um público ecléctico, familiar, e é por isso que o espectáculo é apresentado ao domingo, ao fim da tarde - primeiro, já esta semana, no dia 20, no Coliseu de Lisboa, e a 27 de Maio, à mesma hora, no Coliseu do Porto.



A Banda Sinfónica da PSP, dirigida pelo maestro-comissário Ferreira Brito, assegura a interpretação das partituras do concerto (com momentos encenados e um momento-surpresa a misturar canto lírico e música pop), que tem como solistas as sopranos Yolanda Soares e Patrycja Gabrel, a mezzo soprano Inês Madeira, os tenores Bruno Almeida e Tiago Sepúlveda e o barítono Diogo Oliveira. Bruno Correia, o vencedor do concurso da TVI Rising Star Portugal, em 2014, surgirá como convidado especial.



Opera Spectacular

Coliseu dos Recreios, Lisboa

Dom., 22/4 • 18h

• €15 a €35

Coliseu do Porto

Dom., 27/5 • 18h

• €10 a €25