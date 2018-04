Dolph Lundgren é a primeira confirmação de Cinema e TV da Comic Con Portugal

Relacionado Comic Con Portugal troca Matosinhos por Oeiras

A Comic Con Portugal, que este ano se realiza em Setembro no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou hoje o actor sueco Dolph Lundgren como a primeira confirmação da área de Cinema e TV.Lundgren, de 60 anos, ganhou projecção enquanto actor de filmes de acção de Hollywood nos anos 1980 e 1990, em particular como vilão, em filmes como "Rocky IV" ou "Máquinas de Guerra".O actor vai recuperar o papel de Ivan Drago, que desempenhou no quarto título de Rocky, para o futuro "Creed II", com lançamento previsto para este ano, além de integrar o elenco de "Aquaman".De acordo com a organização, Dolph Lundgren vai estar presente no evento durante os dias 08 e 09 de setembro, "dando oportunidade aos fãs de colocarem questões nos seus painéis".Em Fevereiro foi anunciado que a próxima Comic Con, a convenção portuguesa dedicada ao entretenimento e cultura pop, iria acontecer de 06 a 09 de Setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.Esta será a quinta edição da Comic Con, que agora transita da Exponor de Matosinhos para Oeiras, antecipando-se de Dezembro para Setembro.A organização da Comic Con assinou um protocolo com a autarquia de Oeiras por três edições, que envolverá, por parte do município, um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.Já confirmados, na área da Banda Desenhada, estão convidados como Mark Waid, Batem e Yves Sente.