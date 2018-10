Doclisboa, um festival ao serviço do conhecimento

Nos seus primeiros dias, a festa lisboeta do cinema documental mostrou porque se autodenomina de serviço público

"Estivemos a ler a proposta do Orçamento de Estado com atenção". Cíntia Gil, directora do Doclisboa, faz do seu discurso inaugural uma tomada de posição política, em conformidade com a reputação estabelecida pelo festival de cinema que, pela décim -sexta vez, toma de assalto as salas lisboetas. "Verificámos que a palavra ‘turismo’ surge tantas vezes como a palavra ‘cinema’, e que o termo ‘serviço público’ está totalmente ausente do texto. Isso é preocupante".



Esta ideia do repúdio de uma cultura a saldos e da necessidade do apoio às artes está na génese daquilo por que se tem batido o Doclisboa (organizado pela Apordoc, a Associação Portuguesa do Documentário, e sustentado por fundos públicos) nos últimos anos: informação pertinente, acessível e barata, destinada a formar o público nos temas que, de uma maneira ou de outra, lhes dizem respeito no contexto de aldeia global. Um festival, em suma, ao serviço do conhecimento, cuja esfera de acção tem aumentado consideravelmente e que felizmente tem sido visto por bons olhos ano após ano – foram já várias as salas que encontrámos completamente lotadas, ou bem próximas disso.



E as inclinações activistas do Doc não poderiam estar melhor representadas do que nos dois grandes destaques destes primeiros dias de festival: The Waldheim Waltz, de Ruth Beckermann, eleito para a sessão inaugural, e Fahrenheit 11/9, a sequela do mais aclamado documentário do americano Michael Moore, como parte do ciclo Da Terra à Lua. Cada um da sua maneira, convidavam à reflexão sobre o poder no mundo em que hoje vivemos, remetendo para a eleição eminente de Jair Bolsonaro no Brasil, a ascensão dos autoritarismos de direita na Europa ou a crescente alienação da população dos processos de tomada de decisão.



O primeiro, através da exposição do caso do político austríaco Kurt Waldheim, acusado, após 10 anos como secretário-geral da ONU, de ter supervisionado a deportação em massa de prisioneiros para campos de concentração ao serviço da Alemanha Nazi – mesmo com provas substanciais a incriminá-lo e uma vasta oposição à sua candidatura, logra ser eleito presidente da Áustria em 1986, não chegando sequer a ser criminalmente indiciado. O segundo, ao pintar um vasto quadro da América de Trump – a que o elegeu e a que ele governa – explorando em detalhe o caso do abastecimento de água de Flint, Michigan, a cobertura mediática das presidenciais de 2016 ou os movimentos populares associativos de candidatos como Alexandria Ocasio-Cortéz que, no rescaldo do fracasso da campanha de Bernie Sanders, procuram fazer frente ao lobby empresarial representado por Trump.



Mas nem só de política se faz um festival que aponta, sobretudo, à compreensão do mundo nas suas várias vertentes, e um dos maiores contributos para tal será, porventura, o ciclo Navegar o Eufrates, dedicado ao cinema dos países banhados por este rio, do golfo persa ao extremo-leste europeu, passando por grande parte do Médio Oriente. Para uma região separada de nós por cerrada barreira linguística, de onde a informação nos chega de maneira muitas vezes difusa e minada por múltiplos intermediários, é refrescante encontrar tamanho repositório de fontes primárias: desde o primeiro filme arménio alguma vez feito, Arménia, Berço da Humanidade (de 1919!), ao turco Yol, vencedor da Palma de Ouro de Cannes de 1982 e, até 1999, proibido no seu país de origem em virtude da oposição política do seu autor, Yilmaz Guney, preso pela ditadura militar turca na altura das gravações.



Além disso, do pouco que já pudemos aferir da competição portuguesa deste ano, da qual fazem parte autores como Leonor Teles e Miguel Gomes, ao lado de novos realizadores nacionais, a abrangência dos assuntos abordados dará muito que falar. Vimos, por exemplo, a luta por uma identidade nacional na Transnistria, um dos vários territórios da ex-URSS actualmente em disputa (Extinção, Salomé Lamas); uma exposição das lentes de Fresnel, num percurso que nos leva do farol de Sagres, no ponto mais ocidental da Europa continental, à Cuba revolucionária de Fidel Castro e Ernesto Guevara (Sunstone, Louis Henderson e Filipa César); uma viagem pelo tempo numa das principais artérias da capital, da oposição republicana à monarquia até à multiculturalidade actual (Avenida Almirante Reis em 3 Andamentos, Renata Sancho); ou a gentrificação da paisagem lisboeta decorrente da vaga turística pós-crise (Alis Ubbo, Paulo Abreu). E há tanto, ainda, por descobrir.