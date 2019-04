"Do outro lado" de PZ em digressão

Embrulhando a sua pop dançante e irónica com lições ábias de hip-hop, PZ assina aqui uma síntese da história da música electrónica, de Raymond Scott e Luke Vibert a Kraftwerk ou Unknown DJ.



Recomenda-se descobri-lo ao vivo, depois de o ouvir nas plataformas digitais, onde está já disponível, numa série de concertos, de Norte a Sul do País: 20 de abril no Lustre, em Braga, 4 de maio no Titanic Sur Mer, em Lisboa, 17 de maio no GrETUA, em Aveiro, 24 de maio na Casa da Cultura de Setúbal e, finalmente – antes de começarem os festivais de verão, por onde decerto também andará – a 31 de maio no Salão Brazil, em Coimbra.

Revelado em 2013 com o estrondoso tema Cara de Chewbacca, de humor refinado a condizer com a sua postura em palco – quase sempre, vestido de pijama – Paulo Zé Pimenta, aka PZ, está agora de volta com o quinto álbum de originais, Do Outro Lado, que integra os singles de apresentação, já bem rodados, Realidade Paralela e Banano.Sobre ele, Pedro Tenreiro, melómano e DJ (com ligações a projetos fudamentais da música nacional, como Repórter Estrábico e Mind da Gap), diz: "O seu estilo está claramente marcado nos onze temas que compõem Do Outro Lado, mas, talvez porque para si não existam dogmas ou temas susceptíveis de não serem questionados, dos mais profundos e existenciais aos mais fúteis ou frugais, nunca é mais do mesmo, mesmo que persista aquele sorriso nos lábios, apenas interrompido por breves e compulsivas gargalhadas, que nos invade quando ouvimos as suas canções."