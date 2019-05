Não é fácil saber ao certo quantas ruas existem no mundo mas à cozinha do chef Manuel André Fernandes chegam inspirações de todas elas. O resultado é o RUA que nasceu em 2017 no Príncipe Real, em Lisboa.

Manuel André Fernandes licenciou-se em Arquitetura e Biologia, mas depois de vencer o concurso Masterchef Portugal em 2015, deixou que a cozinha lhe roubasse o coração. Depois de um ano a estudar na Le Cordon Bleu em Madrid tomou as rédeas do espaço que Ricardo Pereira sonhou.