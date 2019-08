O poeta e músico David Berman morreu no início do mês, a 7 de agosto, semanas depois de voltar às lides musicais com os Purple Mountains, que editaram um disco homólogo. Rapidamente o seu catálogo musical esgotou, depois da sua morte, e a Drag City, a sua editora de sempre, começou a preparar as re-edições da sua obra.A Drag City informou a SÁBADO que "quanto à discografia dos Silver Jews ou Purple Mountains, ainda que de momento esteja esgotada, voltaremos a ter disponível o mais brevemente possível" e a verdade é que é já possível pré-encomendar os seis discos de originais dos Silver Jews, bem como a compilação Early Days, editada em 2012, já depois do fim da banda.É também possível fazer a pré-encomenda do disco Purple Mountains, deste ano, e o livro de poesia Actual Air, editado em 1999 e aclamado tanto pela crítica como pelos seus pares.Berman nasceu em Williamsburg, no estado norte-americano da Virgínia, em 1967, começou a escrever canções na universidade e formou o grupo Ectoslavia com Nastanovich e Stephen Malkmus, dois dos elementos que viriam a criar os Pavement. Os três mudaram de nome para Silver Jews quando passaram a viver em Nova Jérsia. A banda, que viria a mudar de alinhamento ao longo dos anos, mantendo-se apenas Berman como membro fundador, lançou Starlite Walker em 1994.Todos os discos foram muito bem recebidos pela crítica musical, até que, em 2008, Berman anunciava que iria por fim à banda. A decisão prendia-se com o facto de o pai ser um dos maiores lobistas da indústria do álcool nos EUA (é mesmo apelidado pelos ativistas como "Mr. Evil") e por o seu trabalho nunca poder compensar o mal que o pai fazia.Durante dez anos Berman tornou-se um ermita. Contou, em entrevistas recentes, que esteve uma década a ler e a aprender. Durante esse período a mãe morreu, deixou de professar o judaísmo e divorciou-se da mulher Cassie Berman (baixista dos Silver Jews). Foi durante uma visita a casa da mãe que voltou a pegar numa guitarra e a tocar alguns acordes repetitivamente. A partir daí voltou a escrever canções e algumas das letras mais diretas da sua carreira.Em julho deste ano editou Purple Mountains, um disco que dava indicações de que algo não estava bem com Berman e que este estaria num local negro. Um mês depois da saída do disco, o músico tirou a própria vida. Já tinha havido tentativas de suicídio prévias, uma delas em 2004.A digressão norte-americana de Berman enquanto Purple Mountains iria começar na semana em que Berman morreu, tendo o músico dito que "mal podia esperar" pelo começo dos concertos: "Sinto-me muito otimista ao regressar. Estou interessado em dar concertos. Sinto-me interessado em tocar música de uma forma que não toquei no passado".