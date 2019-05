Digressão mundial de Buika chega aos coliseus

A cantora espanhola, vencedora de um Grammy Latino por Melhor Álbum Tradicional Tropical em 2010, com El Ultimo Trago, prepara-se para trazer o seu novo espetáculo aos coliseu de Lisboa e do Porto, numa importante digressão em que estreará o seu novo disco e uma nova banda formada apenas por mulheres, a fazer jus aos seus ideais feministas. "É tempo de lutar pelos nossos direitos. Não se calem, somos muito mais poderosas do que aquilo que os homens nos querem fazer crer", não se cansa de dizer, nas entrevistas.

Concha Buika, nascida em Palma de Maiorca e atualmente com 47 anos, tem estado bastante ocupada nos últimos tempos, não apenas com o concerto da nova World Tour, mas também com o seu novo disco, a editar brevemente. Além disso, colaborou ativamente com Carlos Santana em Africa Speaks, álbum no qual não só dar voz a praticamente todos os temas, mas onde também assina uma série de letras. O disco, que deverá ter edição este verão, conta com a colaboração da baterista Cindy Blackman e foi produzido por Rick Rubin e gravado no famoso Shangri La Studio.

A propósito da prestação de Buika neste disco, Santana afirma: Ela consegue juntar na sua voz Nina Simone, Etta James, Tina Turner, Aretha e muito mais!"

Dias 31 de maio e 1 de junho, nos coliseus de Lisboa e Porto, respetivamente, a cantora reconhecida pelo seu exotismo, comparada com a diva mexicana Chavela Vargas, pela capacidade de entrega, e em tempos apelidada em Espanha de "pérola negra do flamenco", Buika vai mostrar aos portugueses, que quase sempre esgotam as salas por onde passa, todas estas novidades, sem esquecer os seus êxitos de sempre.



Buika World Tour 2019

Coliseu de Lisboa

6.ª, 31 de maio, 21h30

€30 a €80

Coliseu do Porto

Sáb., 1 de junho, 21h30

€30 a €45