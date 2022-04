'Deu felicidade a muitas gerações.' Marcelo Rebelo de Sousa no velório de Eunice Muñoz

Marcelo Rebelo de Sousa mencionou a felicidade que Eunice Muñoz deu a muitas gerações e acrescentou: "Até ao fim com paixão, com doçura e com partilha, e foi assim que viveu." O Presidente da República esteve esta tarde no velório da atriz que morreu na sexta-feira, aos 93 anos.



O Presidente da República afirmou que não existem "homenagens suficientes" para Eunice Muñoz e sublinhou a importância daquelas que foram feitas ao longo da vida da atriz.





Eunice Muñoz faleceu no dia 15 de abril no Hospital de Santa Cruz. As cerimónias fúnebres da atriz decorrem hoje na Basílica da Estrela entre as 17h00 e as 22h30 e o funeral será no cemitério do alto de São João amanhã, 19 de abril. O Governo decretou luto nacional para o dia de amanhã.