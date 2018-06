Descubra oito restaurantes peruanos em Portugal

A gastronomia do Peru não é só pisco sour e ceviche. Descubra-a nos oito restaurantes peruanos que já há em Portugal e saiba quem é o português das estrelas Michelin que se prepara para entrar em jogo

Que a gastronomia peruana tomou de assalto o mundo já não é novidade para ninguém. Talvez seja, contudo, novidade, que já haja oito restaurantes peruanos - e de peruanos - em Portugal. A Cevicheria do Chef Kiko, no Príncipe Real, em Lisboa, pode ter popularizado a delícia peruana chamada ceviche, mas o primeiro restaurante peruano do País dá pelo nome de Qosqo e abriu em 2012. Já o mais recente membro do clube é o Incanto, em Cascais, que abriu a 23 de Maio.



A história da expansão da gastronomia peruana é a clássica história de emigração à procura de melhores condições de vida. Segundo a embaixada, vivem em Portugal cerca de 180 peruanos. Alguns, como as proprietárias do Qosqo, do Las Cholas e do Rico Rico Machu Picchu, vieram por amor.



Porém, isso não chega para explicar o sucesso - para o qual o chef Camilo Quiñones, do Incanto, tem uma teoria: "Temos costa, serra, selva e acho que temos muitos ingredientes para poder criar e inovar. E temos influências de muitos países: influência italiana, espanhola, árabe (por via de Espanha), mas também japonesa e chinesa."



Ainda durante este Verão, Lisboa vai receber dois novos restaurantes de comida peruana: o Nikkei, no Vela Latina (que servirá comida nikkei, uma fusão da comida japonesa com a comida peruana), e a Cantina Peruana, um projecto de José Avillez com o chef peruano Diego Muñoz. É com este, cuja abertura está marcada para segunda-feira, 24 de Julho, que abrimos este trabalho.



Cantina Peruana



Há 10 anos eram ambos estagiários no El Bulli, de Ferran Adrià - durante anos, e ainda para muitos, o melhor restaurante do mundo. Deve ter sido amor à primeira vista, e dos fortes, porque uma década depois não precisamos de fazer muitas perguntas para que se declarem um ao outro. "Lembro-me de ele me dizer 'Cabrão, tu vais ser um grande cozinheiro'. Estávamos sempre a falar de cozinha e ele dizer-me isso deixou-me muito contente", conta José Avillez. "Há dois anos o José veio com uma ideia - que tal se abríssemos algo peruano juntos? Foi uma demonstração de generosidade autêntica. Um cozinheiro que não precisa disto abraçar-te e dar-te a oportunidade de partilhares a tua cultura no seu meio? A mim parece-me incrível."



Estamos a dias da abertura da Cantina Peruana, o restaurante que ocupará a mezzanine do Páteo, no Bairro do Avillez, em Lisboa, e que tem uma carta assinada por Diego Muñoz e rubricada por José Avillez. É à mesa que os dois chefs explicam o que podemos esperar deles. "Nas grandes cidades do mundo existem cozinhas étnicas e em Portugal não temos muito isso, não temos restaurantes de referência de outras cozinhas. Antes que começassem a aparecer um e outro franchising dessas cozinhas achei que uma contribuição para a gastronomia da cidade seria ter aqui um bom restaurante peruano. Descontraído e bom", explica José Avillez.



"Este conceito da cantina peruana como o temos aqui é único no mundo - mas é replicável. Neste momento há muita gente atenta à cozinha peruana. Há quem queira entender o seu misticismo, por exemplo. Acho que este é um grande momento para arrancar com este conceito, ainda por cima em Lisboa, que é uma cidade que está quente", acrescenta Diego Muñoz.



Além de uma carta que apresenta os pratos icónicos da cozinha peruana (ceviches, tiraditos ou anticucho) com alguns truques portugueses na manga, a Cantina Peruana quer apostar no seu PISCO BAR - Lisboa. Quando dizem apostar, eles querem dizer isto, como diz Diego: "Um bar único, com os melhores cocktails peruanos: aqui é obrigatório provar, desfrutar e conviver."



R. Nova da Trindade, 18, Lisboa

215 830 290 || 12h-24h (Não fecha)

€30 (Preço médio)



Segundo Muelle

A Segundo Muelle é uma cadeia de restaurantes peruanos com presença no Peru, Equador, Panamá, Costa Rica e Espanha que chegou a Portugal em parceria com o Grupo Portugália, mas com uma carta peruana da cabeça aos pés, sem fusões nem inspirações de outras geografias - não há cá bifes.



No piso térreo da antiga estação central dos CTT, no Cais do Sodré, em Lisboa, nasceu uma das salas de restaurante mais confortáveis de Lisboa. Peça o piqueo tres ceviches (€24,50), que sendo uma degustação de três ceviches, é um dos pratos assinatura da carta. A seguir, havendo apetite para mais peru, prove a causa, um prato frio e quente, com bolas de peixe frito por cima de uma base de puré de batata e limão.



Pç. D. Luís I, 30, Lisboa

931 169 158

12h-24h (6.ª e sáb., até 1h)

€25 (Preço médio)



Caminho do Castelo



Chama-se Caminho do Castelo, a fachada sugere que se servem "wine & tapas", fica a dois passos do Miradouro de Santa Luzia e é um restaurante peruano? Afirmativo, mas é preciso entrar para se encontrar o caminho - não do castelo, mas do ceviche de corvina (€12); da empanada ají de galinha (€4,50), em que a massa doce contrasta com o recheio salgado, ou da espetada anticuchera (€8): coração de vaca temperado com cominhos, vinagre, malagueta roxa e servido com batata a murro e milho choclo.



Inicialmente, a ideia de Kessy Peche e da irmã Zurire, peruanas de 30 e poucos anos, a viver em Portugal há 20, era que o Caminho do Castelo fosse um restaurante de tapas internacionais. A tempo perceberam (o restaurante abriu em Dezembro de 2016) que deviam apostar nas suas raízes. Os portugueses (e os turistas) agradecem.



R. Saudade, 2, Lisboa

218 282 088 || 10h-18h30 (6.ª e sáb., até 24h)

€15 (Preço médio)



Rico Rico Machu Picchu

Nas paredes, um poster do Machu Picchu tem como vizinho um poster do Benfica tetracampeão. Na ementa, o lomo saltado (peruano) aparece entre a quesadilla (mexicano) e o bacalhau à Brás (dispensa apresentações). Não é um problema de identidade, antes um reflexo da vida de Benilda Machaca Díaz, peruana de 37 anos, casada com um português que conheceu nos Estados Unidos, onde estudou e viveu mais de 10 anos, alguns dos quais a trabalhar em restaurantes mexicanos.



Por outras palavras, o Rico Rico Machu Picchu é um snack-bar à portuguesa, com uma agradável esplanada, onde a comida peruana predomina. Os pratos do dia, como o chicharrón, custam €6. Com bebida e café, perfaz um menu de almoço (€7,20) e como peruano que é, não falta ceviche (€10).



Alameda dos Oceanos, nº 65 (Parque das Nações), Lisboa

218 239 620

9h-21h (6.ª e sáb., até 2h; fecha dom.)

€12 (Preço médio)



Las Cholas

Quem já tenha ido a um dos jantares temáticos que a chef peruana Valeria Olivari costuma organizar no Las Cholas, sempre em registo de menu de degustação e frequentemente com chefs convidados, poderá pensar que este é um dos melhores restaurantes peruanos de Lisboa. Na verdade, isto não é um restaurante, como Valeria, de 34 anos, salienta ao GPS.



É antes um ateliê que permite à chef divulgar a gastronomia peruana através de jantares (€45 por pessoa), workshops e formações sem ter de se ocupar com a gestão de um restaurante. Além disso, todos os dias prepara bolachas alfajores (25 custam €14) e empanadas (seis a €10,80) que vende para fora. As encomendas devem ser feitas um dia antes



R. Carlos José Barreiros, 20, Lisboa

960 475 923 || 9h-17h (sáb., até 13h)



Qosqo

No mapa da gastronomia peruana em Portugal, o pin que marca o epicentro deste terramoto está afixado por cima do Qosqo, que é o mais antigo restaurante peruano de Lisboa. Gabriela Ruiz (49), a proprietária, abriu o restaurante em 2012, quando veio viver para Portugal com o marido português, Vasco, que conheceu e com quem se casou em Lima. Cinco anos depois, a pequena sala aberta para a Rua dos Bacalhoeiros continua a ser um sítio de eleição para pedir um pisco sour a acompanhar um ceviche. Se quiser um prato quente, prove o anticucho, um prato que no Peru se confecciona com coração de vaca, mas que Gabriela serve com polvo cortado às rodelas - a lembrar o polvo à galega - com tempero de pimento e vinagre, ou o risotto de quinoa.



R. dos Bacalhoeiros, 26A, Lisboa

218 868 061 || 12h30-15h e 20h-23h

(dom., 13h-16h; 2.ª, fecha)

€22 (Preço médio)



Waka Cevicheira

Os donos do restaurante de sushi Confraria Lx juntaram a cozinha peruana à japonesa numa ementa especializada no Nikkei, que é o nome dado a esta deliciosa fusão. Há risottos de quinoa, ceviches, niguiris, temakis e causitas, que não são mais nem menos do que miniaturas de causas, uma guarnição tradicional apresentada como um puré de batata dignificado com sumo de limão e que é servida fria. A degustação de causitas custa €9,90 e inclui três variedades: causitas com recheio de caranguejo, de camarão e de escabeche de peixe (seis elementos).



R. Alexandre Herculano, 96, Cascais

214 864 100

12h30-15h30 e 19h30-24h (Não fecha)

€16 (Preço médio)



Incanto

Quando o chef Camilo Quiñones (41 anos) estagiou no Pestana Cascais e no Tavares, em Lisboa, em 2012, apaixonou-se por Lisboa (quem não?). Camilo voltou para o Peru para dar seguimento à carreira, não sem antes ter reparado que por cá faltavam restaurantes peruanos. Foi-se embora com a ideia de que um dia voltaria - e voltou. A 23 de Maio abriu o INCANTO em Cascais com dois sócios sul-americanos. A carta é "95 por cento peruana", diz ao GPS.



Prove tudo, mas aposte as fichas no arroz com mariscos, com camarão, lulas, polvo e amêijoa, com topping de cebola picada, pimento e ervas. Misture tudo e prepare-se para dizer "estoy encantado".



R. Regimento 19 da Infantaria, Loja 5, Cascais

211 384 855 || 12h-23h (não fecha)

€20 (Preço médio)



Este artigo foi originalmente publicado na edição nº 125 do GPS nas bancas a 20 de Julho de 2017