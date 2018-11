Depois de Escobar e da Colômbia, eis Narcos: Mexico

"Vou contar-vos uma história", diz a voz-off enquanto no ecrã passam imagens da Cidade do México nos anos 70. "Não vos posso contar como termina a guerra contra a droga, aliás, nem vos consigo dizer se ela tem fim, mas posso contar-vos como começou" - e é assim que começa Narcos: México, a nova série da Netflix (estreia a 16) que, embora pareça, não é uma sequela às três temporadas de Narcos.Se tanto, Narcos: México será uma prequela, já que explora as raízes do tráfico de droga no México, desde o período em que a cena na região era marcada por gangues desorganizados de produtores e traficantes independentes, até à formação do primeiro cartel de droga e de como a recém-formada DEA a tentava combater. Ou seja, trata eventos anteriores ao aparecimento de Pablo Escobar, central nas duas primeiras temporadas de Narcos.A série é protagonizada por Michael Peña (Crash), no papel do agente Kiki Camarena, e Diego Luna (Rogue One: Uma História de Star Wars), no do traficante Félix Gallardo.