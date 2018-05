Deadpool regressa com a fórmula de sempre: piadas, Ryan Reynolds e porrada

Nenhum super-herói da Fox pôde, por isso, ser visto em Guerra do Infinito. Sim, o Homem-Aranha está lá, mas por obra de um acordo lateral entre os estúdios, no qual a Marvel ajudou a Sony a concretizar Regresso a Casa, em 2017.



Voltando a Deadpool, não se sabe bem o que fez do original um sucesso: se o facto de ter custado menos de metade do que é normal para um filme de super-heróis; se o facto de as restrições orçamentais terem influenciado um guião pouco ortodoxo, cuja linha temporal da narrativa anda para trás e para a frente; se o facto de terem escolhido para realizador um estreante (Tim Miller) que pôs Ryan Reynolds a falar directamente para a câmara - ou se foi tudo isto. O certo é que os argumentistas Rhett Reese e Paul Wernick encontraram um novo inimigo - o temível Cable, interpretado por Josh Brolin - e motivos para trazer de volta o humor violento de Deadpool, agora com realização de David Leitch.







Protagonizado por Ryan Reynolds, Deadpool chegou aos cinemas em 2016 com estrondo, violência explícita, paródia e demasiado sucesso, como é sempre aquele que não se poderia prever e que é difícil de explicar. Em números: com um orçamento inferior a 50 milhões de euros, Deadpool gerou quase 700 milhões de receita em todo o mundo (1,8 milhões só em Portugal) e gerou consensos - da crítica aos fãs, só elogios.A sequela estreou esta quinta, 17, e promete repetir a fórmula que fez de Deadpool um dos mais lucrativos filmes da Marvel que a Marvel não produziu. Confuso? Pense-se em Vingadores: Guerra do Infinito, que para declarar guerra aos recordes de bilheteira (estreou a 27 de Abril e já tem o quinto maior de sempre) agregou todas as personagens do universo cinematográfico da Marvel (todas cujos direitos de exploração lhe pertenciam quando foi comprada pela Disney, em 2009).Olhando para a infografia pode parecer estranho, mas houve uma altura em que a Marvel - a mesma que produziu os cinco filmes de super-heróis mais rentáveis de sempre - passou por dificuldades financeiras. Para lhes fazer face, durante os anos 90 o gigante de entretenimento vendeu à Sony os direitos do Homem-Aranha e à Fox os de uma data deles, incluindo os de X-Men e Deadpool.