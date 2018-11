De Luanda ao Brasil com Aline Frazão

Era segunda-feira, dia 29, tarde cinzenta em Lisboa, de onde Aline Frazão nos atendeu o telefone, vinda de Belgrado e já de malas feitas para prosseguir a digressão do seu quarto álbum pelo Brasil. "Custa acordar assim", dizia ela, comentando a vitória de Bolsonaro: "Há derrotas importantes que devem ser abordadas com muita seriedade. A eleição deste Presidente é um golpe fortíssimo, ao qual tem de ser dado o peso devido, sem ingenuidade e esperanças vãs, mas não afecta a vontade de continuar. Não há como desistir das nossas crenças de justiça, de defender coisas básicas como os direitos humanos."





Lembra um momento-chave nessa libertação: o Festival de Músicas do Mundo em Aveiro, em 2016, onde decidiu apostar neste formato íntimo de Dentro da Chuva, com o seu violão. "Foi um processo com etapas muito diferentes, mas que confirmam aquilo que no fundo me move: continuar a trabalhar a partir de dentro e não tão orientada por uma expectativa de mercado, de públicos. No final, as coisas até estão a bater bastante certo, o disco tem sido bem recebido e isso consola-me muito, porque me faz sentir menos sozinha como pessoa, como ser humano, neste mundo louco. Pensar que há pessoas que gostam do disco faz-me sentir mais acompanhada."



Nos concertos de Dentro da Chuva - que apresenta no Porto (dia 9 de Novembro), em Coimbra (a 14) e Lisboa (a 29) -, Aline Frazão tem puxado por essa união colectiva, que vai de Luanda ao Brasil, pedindo à plateia que junte a sua voz ao refrão de Sumaúma, onde reclama paz: "É incrível a importância que isso tem, conecta realmente as pessoas. Mesmo algumas não entendendo português [a digressão já passou por Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Sérvia], as pessoas sentem-se tocadas. Isso é o maior elogio que posso receber."



Casa da Música, Porto

6.ª, 9/11, 21h30 • €15

Convento de São Francisco, Coimbra

4.ª, 14/11, 21h30 • €15

Teatro Municipal. São Luiz, Lisboa

5.ª, 29/11, 21h • €12 a €15

A conversa avança para o Rio de Janeiro, "idílico e diabólico", onde Aline Frazão gravou Dentro da Chuva, o sucessor de Insular - que então a levou a isolar-se no frio escocês. O lugar, para a cantora angolana, é importante: "Não quero fazer arte num sítio acomodado." No caso deste disco, viajou ao Brasil para tornar "mais evidente" a influência que o país já tinha na sua obra. Gravou com Gabriel Muzak, "principal parceiro para aprender a navegar nestas músicas", chamou Jaques Morelenbaum para Areal de Cabo Ledo, que define como "um lugar de paz" na sua Luanda natal, "hiperpopulada e hiper-ruidosa", pegou num excerto do conto Como Se o Mundo Não Tivesse Leste, de Ruy Duarte de Carvalho, para o transformar em verso, fez da personagem Adriano Kapiapia canção e, acompanhada pela voz de Luedji Luna, cantou a chuva forte que em si carrega "o silêncio que governa tudo".Sobre esse silêncio, que povoa os 11 temas do álbum - de Cabo Verde de Peit Ta Segura à versão de Ces Petits Riens, de Serge Gainsbourg, tornada França, e a Um Corpo Sobre o Mapa, súmula dos lugares afectivos de Aline Frazão - diz ela que "ele é tudo menos zen". Ou melhor: "Chego mal ao silêncio. É uma busca diária, porque é difícil mantermo-nos nele, praticamente impossível no mundo contemporâneo, na confusão das nossas vidas." Por isso fez a sua busca por um lugar sem barulho, "aprendendo, mas também desaprendendo, o que às vezes é importante", e soltando-se de amarras.