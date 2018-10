Dave Matthews Band de regresso a Lisboa

A Dave Matthews Band vai estar de volta a Portugal no próximo ano, com um concerto agendado para a Altice Arena, em Lisboa, no dia 6 de Abril, anunciou esta sexta-feira a promotora.

O grupo liderado pelo músico que lhe dá nome volta assim à sala onde marcou presença pela última vez em 2015, quando tocou durante mais de três horas, um ano antes dos concertos acústicos nos coliseus de Lisboa e do Porto.

Segundo comunicado da Everything is New, a primeira digressão europeia da Dave Matthews Band desde 2015 vai começar em Munique, no dia 6 de Março de 2019, e encerrará em Lisboa, um mês depois.