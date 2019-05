Damas da Noite segundo Elmano Sancho

Em estreia no Teatro Carlos Alberto, no Porto, de 9 a 12 de maio (quinta e sexta às 21h, sábado às 19h e domingo às 16h, com bilhetes a €10), Damas da Noite é uma criação original de Elmano Sancho, em que o autor e ator divide o palco com três travestis: Fernando Santos, na pele de Deborah Kristall, Pedro Simões como Filha da Mãe e Dennis Correia como Lexa Black.Este "mergulho no transformismo" tem origem na história do nascimento do próprio ator: os pais esperavam uma menina, a que chamariam Cleópatra, mas nasceu um menino... e ele resolve agora dar vida em palco a "esse outro desejado de si mesmo, uma espécie de duplo numa realidade paralela", tripartindo-o em "flores que abrem de noite", para desenhar "a identidade como matéria fluida, a revelar o outro que somos".