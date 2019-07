Da Weasel regressam aos palcos no NOS Alive de 2020

"É com muito orgulho que o NOS Alive anuncia a atuação exclusiva, o regresso, dos Da Weasel", afirmou Álvaro Covões, na presença dos elementos da banda: Carlão, Virgul, Jay, DJ Glue, Quaresma e Guilherme Silva.O concerto no festival, a 11 de julho, não representa no entanto o regresso da banda, formada em 1993, ao ativo. Carlão , que nos Da Weasel era Pacman, falou num "momento especial" para todos os elementos da banda."Estamos emocionados com este dia. Foi a altura certa [para um concerto], o pessoal estava para aí virado, falámos todos sobre fazer um concerto e estamos aí", afirmou, acrescentando que "é um concerto em 2020 no NOS Alive , é o que é"."Vai ser um concerto único, dia 11 de julho de 2020. Vamos estar concentrados apenas e só no Alive, que foi de facto um convite irresistível. Vamos trabalhar durante um ano com muito afinco, a pensar só e apenas neste único evento", reforçou Jay, à margem da conferência de imprensa, em declarações à Lusa.Partilhando que "é tudo muito inesperado", na conferência de imprensa, o baixista referiu que o concerto acontece "sobretudo pela família e os filhos" dos elementos da banda, que "provavelmente são neste momento as pessoas mais felizes deste mundo".Apesar de ainda faltar um ano para o concerto, Jay garantiu que "seguramente não vai haver nada de novo", e que, no palco principal do Passeio Marítimo de Algés irão fazer uma "retrospetiva dos melhores concertos" da carreira."Vamos analisar ainda o que de melhor fizemos. Temos um ano para trabalhar, não podemos ainda prometer nada. Vamos premiar estes anos todo de ausência com muito trabalho e vamos trabalhar para que seja um trabalho inesquecível, os fãs que merecem uma resposta da nossa parte em palco", afirmou.Em declarações à Lusa à margem da conferência de imprensa, Carlão adiantou que a banda começa a ensaiar "para a semana"."Ainda não está nada alinhado e ainda não pensámos se vamos ter convidados ou não", disse.Quando se separaram, em 2010, os Da Weasel integravam: João Nobre (Jay), Carlos Nobre (Pacman), Virgul, Pedro Quaresma, Guilherme Silva e DJ Glue. No início da carreira, integraram também a banda Yen Sung e Armando Teixeira.A possibilidade de os dois últimos estarem também em palco não está fechada."Os Da Weasel nos últimos anos são estas pessoas que aqui estão e por isso eram as que faziam sentido para o concerto, mas não estou a excluir nada. agora se calhar deste ideias até à malta", disse Carlão à Lusa.Em 2009, a banda de Almada tinha anunciado que faria uma pausa no projeto, depois de anos consecutivos de concertos e gravações discográficas.No ano seguinte, anunciavam oficialmente o fim do grupo, restando aos fãs a discografia até então editada - seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo - e canções como "Good Bless Johnny", "Dúia", "Agora e para sempre (a paixão)", "Ressaca", "Dou-lhe com a alma", "Dialectos de ternura" e "Tás na boa"."Amor, Escárnio e Maldizer" foi o último álbum de originais que o grupo editou, em 2007, e que na altura representava um amadurecimento da sonoridade, entre o 'hip-hop' e o rock pesado.Alguns dos músicos prosseguiram em projetos paralelos: Jay e Quaresma com os Teratron, Carlão com os Dias de Raiva, 5:30, o projeto Algodão e a solo, e Vigul a solo e com os Nu Soul Family.A discografia dos Da Weasel inclui ainda o EP "More than 30 motherf****s" (1994), "Dou-te com a alma" (1995), "3º Capítulo" (1997), "Iniciação a uma vida banal - o manual" (1999), "Podes fugir mas não te podes esconder" (2001) e "Re-definições" (2004).