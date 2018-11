Da Terra à Lua com sete almas no Teatro D. Maria II

Na génese de tudo está outra ideia (atribuída ao filósofo esloveno Slavoj Žižek): "Se conseguimos imaginar o fim do mundo, porque não conseguimos pensar o fim do capitalismo?" As histórias são entrecruzadas através de "uma estrutura dramática rígida, formal, como Matemática, um relógio ou uma partitura musical". São contadas em quatro espaços que vão encolhendo a cada acto, espelhando o absurdo da condição humana mas também fomentando uma noção de comunidade que talvez seja a sua salvação - Álvaro Correia chamou Cristina Carvalhal, os estagiários Gustavo Salvador Rebelo, Rita Rocha e Sílvio Vieira e, "naturalmente", actores do Teatro Nacional: José Neves, Manuel Coelho e Paula Mora.



Quarto Minguante

Teatro Nac. D. Maria ii (sala estúdio), Lisboa

De 15/11 a 10/12 • 4.ª e sáb, 19h30 • 5.ª e 6.ª, 21h30 • Dom., 16h30

• €12

A questão de que parte Quarto Minguante - texto original de Joana Bértholo (criado no Laboratório de Escrita do Teatro Nacional D. Maria II) em que cada um dos quatro actos corresponde a um ciclo lunar - é bem terrestre: "Porque é que as pessoas não fazem nada para mudar o modo como vivem, se não lhes agrada e condiciona os passos? Porque é que aceitam o que os dias trazem, em vez de agirem?"Entre queixumes, sete personagens - uma avó com cancro terminal e dois netos, um casal em ruptura, um homem que está preso, a ler obras de cárcere de autores como Sade ou Voltaire, e um psicólogo que fala consigo próprio através de um alter ego e é uma espécie de "consciência do mundo" - vivem situações quotidianas opressivas. Uma frase/pergunta é recorrente (tal como outras, num texto marcado pela repetição minimalista, à semelhança dos ciclos lunares): "Não sais porquê?"A resposta toma múltiplas formas, mas o certo é que a nota de esperança se cinge aos jovens, como explicou à SÁBADO Álvaro Correia, convidado pelo director do D. Maria, Tiago Rodrigues, para encenar a peça: "Só a personagem mais nova fará esse movimento de arriscar na direcção do desconhecido, deixando para trás o que a faz infeliz."