Um ano após a vitória no concurso EDP Live Bands e a edição do EP Estórias, Churky (o projeto do músico Diogo Rico Rodrigues) procurou transportar as suas histórias pessoais e a forma como vive as canções para o álbum É. Ao longo do trabalho evidenciam-se influências da pop, do rock, do psicadelismo, do jazz e da música brasileira, às quais Churky procurou retirar alguns elementos-chave, construindo uma sonoridade própria. O disco é caracterizado pela animação e, nos temas mais calmos, o músico de Alcobaça não se afasta muito da toada otimista que marca os restantes.As canções em destaque no álbum são a colorida Nada Nem Ninguém, o magnífico encontro do rock com o tropicalismo em Pente Fino, a alusão ao imaginário dos Los Hermanos com Slow dos Ansiosos e a confessional Caramba, Né.Globalmente, o aventureirismo sonoro e a forma natural como Churky interpreta as suas músicas fazem de É um trabalho imaginativo.Pop-rockEd. Sony Music€11,90