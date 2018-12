Crítica: Um Bilhete para Longe Daqui

Nota: 3,5 estrelas

A carreira de Gemma Arterton tem sido discretamente fascinante. Deu nas vistas como Bond girl e tentaram torná-la uma princesa em aventuras épicas (Príncipe da Pérsia), mas a actriz britânica foi, aos poucos, organizando uma revolução privada contra a objectificação da sua própria beleza.Em Um Bilhete Para Longe Daqui, que Arterton produz, Tara também se sente presa aos papéis que lhe foram impostos: mulher de um marido que pisa com frequência a linha da violência doméstica; mãe de duas crianças que lhe preenchem os dias.Dominic Savage, que também assina o argumento, capta com realismo o inferno doméstico mas é a vulnerabilidade emocional de Arterton que transforma a banal rotina do casal num intenso sufoco. No entanto, a segunda metade do filme transforma-se numa fantasia pouco convincente (mesmo quando é desconstruída) e a resolução é fraca e inexplicável, ficando a sensação de que Savage quer proteger Tara de um confronto que Gemma Arterton não tem medo algum de enfrentar.