Crítica: Presente e Futuro

Nota: 4 estrelas



FBAUL

Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, Lisboa

Até 16/11 - Diariamente, das 11h às 19h

Gratuito

A ESBAL, Escola de Belas-Artes de Lisboa, foi uma sigla muito famosa do Chiado desde 1950. Vem da Academia de Belas-Artes, já existente naquele lugar, o Convento de S. Francisco da Cidade (nome anterior ao Terramoto), desde 1836. Partilhando espaços, escola e Academia lá se mantêm desde a separação, em 1881.Criado o Dia das Belas-Artes (25/10), tudo isto é assinalado agora com exposições, livros e colóquios e uma menção ao património/restauro de obras do futurista Santa-Rita (quando estudante!) e Alberto Nunes - expostas para crowdfunding. Uma interessante exposição reabre a bela Cisterna: O Futuro do Presente.Pelo título percebe-se que se trata de uma escolha de artistas formados e já com assinalável circulação, como Fernão Cruz (continuando a sua figuração em pinturas passadas a alumínio), Rui Neiva (explorando processos pictóricos originais), Igor Jesus (em trabalhos com actores de Pasolini, reais "fantasmas" de luz) ou o filme sobre Ulisses de João Leitão. E outras obras, a rever.