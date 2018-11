Crítica: Pão de Açúcar, de Afonso Reis Cabral

Em Setembro de 2007 todos estavam em liberdade. O caso chocou a opinião pública, mobilizou a comunidade LGBT e deu origem a manifestações culturais (um documentário, duas peças de teatro, um poema notável de Alberto Pimenta, uma balada de Pedro Abrunhosa também interpretada por Maria Bethânia, vários textos de análise) que têm o seu corolário neste romance.



Ficcionando a persona de Gisberta, foi com este material que o autor lidou. A narrativa centra-se no quotidiano dos rapazes (os da Oficina de São José e os outros três), tentando explicar o caldo de cultura que propiciou a barbárie. A deriva "literária" rouba força ao discurso. Diz o narrador: "Assim em repouso, bateu-me uma falta de ar que era tanto tristeza como excesso de amizade e muita falta de carinho." Com notas no início e no fim, deixa claro que está a lidar com acontecimentos verídicos alvo de cobertura mediática. É uma espécie de Balada dos 14, bem intencionada e naïve.



Nota: 3 estrelas



Pão de Açúcar

Afonso Reis Cabral

Edições Dom Quixote

264 págs.

€15,50

A partir do brutal assassinato de Gisberta Salce Júnior, transexual brasileira, Afonso Reis Cabral (n. 1990) escreveu Pão de Açúcar, romance não ficcional. Quem leu A Sangue Frio, de Truman Capote, identifica o género.Factos: em Fevereiro de 2006, Gisberta, 45 anos, foi encontrada morta no poço alagado de um prédio inacabado do Porto, conhecido como Pão de Açúcar. Durante três dias, fora repetidamente violada e espancada por 14 rapazes, 11 deles sob tutela da Oficina de São José, instituição católica de acolhimento de menores. Apenas um maior de 16 anos.Gisberta foi atirada seminua para o poço, na presunção de que não resistira à tortura: pancada, queimaduras de cigarro, penetração com paus de madeira. A autópsia demonstrou que estava viva no momento da queda. Gisberta tinha sida, era toxicodependente, prostituta e sem-abrigo. Montou a sua barraca naquele andar vazio do Pão de Açúcar. Um dos rapazes é filho de uma prostituta que contratara como ama-seca uma mulher amiga de Gisberta.