Crítica: Manhattan'45, de Jan Morris

Nota: 5 estrelas



Manhattan'45

Jan Morris

Ed. Tinta da China

301 pags.

€21,90

Vários livros de Jan Morris (n. 1926) têm sido traduzidos entre nós, sendo o mais recente Manhattan'45. Não se trata de um livro de viagens: é um livro sobre como era Manhattan em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Cada um dos sete capítulos tem secções autónomas sobre temas específicos: os transeuntes da Midtown, a fina flor, judeus, celebridades, as ruas, tradições, etc., breves ensaios sociológicos sobre a Nova Iorque do Armistício.O livro é de 1987, mas esta edição inclui a introdução de 2011. Seja como for, a escrita de Morris é de tal modo envolvente que nos esquecemos do facto central: aquela cidade já não existe. Exemplo: a Ópera (o Met) não funciona desde 1966 na morada indicada. Uma nota de rodapé sinaliza o detalhe, mas a minuciosa descrição das récitas e seus frequentadores reporta a 1945.Numa escrita de primeiríssima água, Morris doseia cultura, informação, humor, história, memória e idiossincrasias pessoais.