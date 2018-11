Crítica de Teatro: O amor-ódio ao teatro

Gisela Pissara escreve a crítica à peça Worst of, dos Teatro Praga. Em cena no Teatro Nacional D. Maria II até 18 de Novembro

Em Worst of, o Teatro Praga regressa ao D. Maria II, com um formato revisteiro, em criação colectiva. Há uma mistura de peças da História do teatro português, apresentadas em quadros de tom jocoso, enquanto actores mainstream, de fora da companhia, fazem a vez dos criadores, comentando, à boca de cena, a péssima qualidade das obras, em torno da mesma expressão: merda.



Destacam-se a cenografia e interpretações como a de Pedro Penim, tornando-se o humor e o ritmo muito mais eficazes na segunda parte. Repisa-se a visão crítica de que o colectivo tem dos seus pares, hoje e na História, com o teatro português a ser o parente pobre das artes, sem nunca ter tido reconhecimento internacional, ao contrário de outras áreas. Apesar do que é mordaz, toca-se, a rir, no que passou pelos palcos em séculos e pisca-se o olho aos que fazem parte do "sistema" mais mediático. Aqui o teatro é uma relação de amor-ódio, pensada para entreter.



Worst of

Teatro Nac. D. Maria II, Lisboa

Até 18/11 • 4.ª e sáb, 19h • 5.ª e 6.ª, 21h • Dom., 16h • €10 a €17