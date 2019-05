Crítica de teatro: Corpo e voz para Ruy Belo

A peça Odeio este Tempo Detergente está em digressão pelo País

Com encenação de Ana Nave e interpretação desta e de Maria João Luís, música de José Peixoto, dramaturgia de Rui Lagartinho e vídeo e fotografia de Nuno Almeida, Odeio Este Tempo Detergente, em digressão pelo País, parte da poesia de Ruy Belo.



As duas atrizes dão vida aos poemas do autor, juntando-se às vozes delas uma terceira, a da música ao vivo, fundamental para construir o ambiente da performance. O vídeo é usado como cenografia, de forma pertinente, sendo a sua estética abstrata o pano de fundo perfeito à prossecução do conceito do espetáculo. As duas personas movimentam-se e dizem - destacando-se a adequada intensidade de Maria João Luís - reflexões, alegrias e dores do poeta.



O amor, a natureza e as suas metáforas, Deus e o caminho humano na existência - está lá tudo, conseguindo, a espaços, momentos de beleza e delicadeza de que só a poesia de exceção, envolvida no embrulho certo, é capaz.



Crítica: 4 estrelas



Teatro Diogo Bernardes, Ponte de Lima

6.ª, 3/5, 22h; €4

(28 e 28/9 no Teatro Baltazar Dias, Funchal)