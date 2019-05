Crítica de teatro: A Menina do Mar

Simples e criativos são os figurinos, tal como o dispositivo cénico, onde, por trás de ondas que se movem, navegam a orquestra e parte dos atores. A música ao vivo eleva o espetáculo a outra dimensão e o vídeo, com uma animação que ajuda a contar a história, está bem integrada e não choca com um registo que pede encantamento e poesia.



A Menina do Mar

Teatro LU.CA – Luís de Camões, lisboa

Até 12/5 • 5.ª, 10h30; 6.ª, 10h30 e 14h30 (escolas)

• Sáb., 16h30, e dom., 11h30 (famílias)

• €7; crianças: €3

Classificação: 4 estrelas

Adaptando o clássico de Sophia de Mello Breyner, A Menina do Mar é a segunda incursão do Teatro do Elétrico e do encenador Ricardo Neves-Neves (depois de Alice no País das Maravilhas)no teatro "para todos", engendrando a proposta para o centenário da autora com o maestro Martim Sousa Tavares e a música de Edward d'Abreu, interpretada ao vivo por uma pequena orquestra.A história, representada por um elenco competente, é a do encontro de um rapaz da terra com uma menina do mar e atravessa valores universais: a descoberta fascinada do "outro", a amizade, a partilha e até a tão portuguesa "saudade".