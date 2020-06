Crítica de séries: I May Destroy You

Poeta, performer, atriz, cantora, jovem prodígio académico nascido em Londres de pais ganeses, vencedora de um Bafta aos 27 anos por "Chewing Gum", sitcom existencialista baseada na sua própria peça de teatro, Michaela Boakye-Collinson é uma força da natureza dos millennials e um dos rostos proeminentes do movimento #MeToo na Grã-Bretanha.





Em "I May Destroy You", que criou e coescreve, Michaela transforma-se num alter ego, Arabella, autora de textos que iluminam algumas das zonas sombrias do percurso da sua geração e, como todos nós antes ou depois dela, tenta descobrir o seu particular percurso no longo e acidentado labirinto que é a vida sentimental e sexual no novo século (estamos, porém, num mundo anterior à Pequena Besta que tudo confinaria).Trata-se de uma via convoluta, imersa em tecnologia, de pequenos grandes distanciamentos (o texting, o sexting, as vídeo-mensagens, as apps de encontros, o Tinder, o Bumble, o Grindr, o cruzamento de emails, a música implantada no cérebro, as viagens low-cost como quem apanha um táxi para a Baixa, as drogas injectadas, snifadas, fumadas, voluntárias, ocasionais, em excesso) e um bouquet de prazeres ora sublimes, ora dececionantes - e, com frequência, as duas coisas em simultâneo.

Começa na quarta viagem relâmpago de Arabella (chamam-lhe Bella) a Ostia, Itália, onde vive um tipo com quem passa curtas temporadas junto ao mar, a comer pizza, a fazer amor, e a desejar que ele lhe peça namoro; ele não pede, e jura não pôr os pés em Londres, onde ela vive, porque o frio o repele.



De regresso à capital britânica, Bella tem um ensaio para entregar no dia seguinte, manhã cedo - o seu par de agentes alterna o apoio pleno com o paternalismo -, quase nada escreveu, surge o convite de Simon (Aml Ameen), eterno escudeiro de copos e dança, ela hesita, recusa, acabando por sair, programando uma hora no smartphone, ao fim da qual retornará ao trabalho (há um concurso cuja data de entrega terminará em quatro dias).



Claro que a hora se transforma em horas, a noite desagua na madrugada, há mais shots e cocaína do que o corpo suporta, o texto é terminado em modalidade zombie, uma ferida na testa sugere contratempos desconhecidos, a reunião com os agentes abeira-se do desastre, Bella mal consegue chegar a casa e, quando o faz, tem um flash da noite que fora encerrada de forma elíptica: um homem parece violá-la após a afundar em drogas.

O tom ligeiro - e certeiro - de um realismo hipster, com a escrita audiovisual mais fluente que o Tamisa, a câmara à altura das personagens, o retrato apuradíssimo da energia (e das debilidades) millennial permite, devagar, que o drama se insinue, e aterramos na pista, de breve largura e comprimento gigantesco, da liberdade de escolha (e da libertação, e do triunfo libertário), do consentimento, das fronteiras invisíveis que persistem em limitar a igualdade de género, e da violência: física, psicológica, de civilização.

O primeiro episódio serve como abertura aconselhável a uma visão de mulher sobre o que é isso de ser mulher hoje, por alguém que parece saber do que fala - Michaela Coel já confessou ter sido vítima de agressões sexuais - e que sabe como contar o que necessita contar. Não é pouco.

I MAY DESTROY YOU

Série de 12 episódios (HBO)

De Michaela Coel e Sam Miller

Com Michaela Coel e Paapa Essiedu

Três estrelas e meia

Veja aqui o trailer: