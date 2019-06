Crítica de música: Shepherd in a sheeskin vest

Com recurso a imagens mitológicas, a contextos proto-religiosos, a recordações esparsas e a momentos marcantes, Callahan partilha essa espécie de renascimento, devidamente enquadrado pelo nascimento (do filho) e pela morte (da mãe). Em Shepherd in a Sheepskin Vest estar presente nos primeiros dias da vida de uma criança ou no fim da vida de alguém são acontecimentos contíguos, que partilham beleza e exercem fascínio.



Callahan recorre ao imaginário religioso nas suas narrativas, mas não se inibe de partilhar, de forma direta e intimista, os seus despertares e os seus receios. Os arranjos musicais são sublimes, mais encorpados e parecem prolongar-se etereamente, numa espécie de infinito sonoro, num registo que oscila maioritariamente entre a folk e a country.



Shepherd in a Sheepskin Vest é, à maneira de Callahan, um elogio à felicidade e à família, tendo sempre presente que esta é a perspetiva de um ex-misantropo, entretanto rendido à beleza da paternidade e do amor.



4 Estrelas

de Bill Callahan

Lo-fi/alt country

Ed. Drag City

€15,99

Bill Callahan é o vizinho estranho que evita partilhar o elevador com os outros condóminos ou que só vai à garagem quando sabe que não está ninguém perto. É aquele ser antissocial sobre o qual se constroem narrativas na vizinhança. Mas imagine-se que, de um momento para o outro, as coisas mudam e acenar aos vizinhos, partilhar o elevador e sorrir passam a fazer parte de um quotidiano anteriormente marcado pelo isolamento.Sem perder a sua essência, ou sem transigir na sua profundidade ou na sua capacidade reflexiva, Callahan emerge de uma espécie de insularidade pessoal e aproxima-se, sem chafurdar, de uma vida mais mundana. Shepherd in a Sheepskin Vest, o seu mais recente disco, é isso mesmo.