Crítica de Música: O sol voltou

Luís Severo abordou o seu novo trabalho numa perspetiva mais calma, apostando no equilíbrio entre o formato acústico e o eletrónico, no qual sobressai o registo vocal direto, bem como uma temática centrada nas estações do ano e na natureza. Outro aspeto que define o álbum é a alternância entre temas animados e melancólicos, com algumas alusões à música tradicional portuguesa, destacando-se também o caráter confessional das letras que incluem elementos de esperança, nomeadamente sobre assuntos amorosos ou familiares. O disco revela igualmente uma dinâmica própria, favorecendo a livre interpretação, mas inclui vários momentos de eficácia musical que definem com maior precisão os sentimentos exibidos por Severo. É o caso da libertadora Primavera, do teor festivo de Domingo, passando pela emotividade da magnífica Última Canção e da referência a Fausto na animada Cheguei Bem. Globalmente, O Sol Voltou reúne a perspicácia e a intensidade do seu autor no melhor trabalho de Luís Severo.4,5 EstrelasLuís SeveroPop-rockEditora Cuca Monga€11,90