Crítica de música: Duro

À partida, Duro tinha tudo para ser um álbum sombrio (devido à perda do carismático guitarrista Zé Pedro), mas embora os Xutos soem ocasionalmente nostálgicos, a maioria das faixas envereda pelo rock direto que caracteriza a banda, pontuado pela crítica social, estabelecendo parcerias com rappers ou transmitindo uma mensagem de persistência em face do luto. No trabalho, destacam-se o desempenho contundente de Alepo, a viagem sonora de Fim do Mundo e o regresso às raízes de Espanta-Espíritos, enquanto a derradeira Imprevistos (com Capicua) conclui o disco em tom de festa pop e divertida. O novo Duro poderá, pois, não reunir consensos (como Circo de Feras), mas mostra um grupo coeso e fiel ao espírito combativo de sempre.Pop-rock • Ed. Sony€11,90