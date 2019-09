Crítica de livros: Istambul, Istambul de Burhan Sönmez

Istambul, Istambul

O regime turco tem afastado do país muitos intelectuais desafetos de Erdogan. Um deles é Burhan Sönmez (n. 1965), atualmente radicado no Reino Unido, país onde escreveu e publicou Istambul, Istambul. O romance é anterior ao Putsch militar de 2016. Porém, os 10 capítulos antecipam as sequelas do golpe falhado.Cada capítulo corresponde a um dia. Os narradores são quatro presos políticos, enclausurados numa cela subterrânea, escura e minúscula: um médico, um estudante, um barbeiro e um velho revolucionário que "falava no tom dos poetas delirantes".Ao longo de 10 dias, nos intervalos dos interrogatórios e das sessões de tortura, contando histórias uns aos outros, narram memórias da cidade. Até que, de acordo com as respetivas idiossincrasias, cada um deles passa a discutir os efeitos da repressão: "Na cela, a vida repetia-se. À medida que a escuridão girava lentamente por cima de nós, as nossas palavras descreviam a mesma pessoa…"Podia ser um thriller. Mas é o retrato de uma ditadura.Burhan Sönmez245 págs. • Ed. Dom Quixote€15,50