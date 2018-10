Crítica de Livros: A Sucessão, de Jean-Paul Dubois

A Sucessão, de Jean-Paul Dubois

Seguindo à risca o padrão da ficção francesa contemporânea, Jean-Paul Dubois (n. 1950) mete este mundo e o outro no mais recente dos seus romances, A Sucessão.Paul Katrakilis, o narrador, é médico, filho e neto de médicos. Nunca exerceu. Em vez disso, tornou-se jogador profissional de pelota basca. Vem de uma família complicada: o avô Spyridon, antigo médico de Estaline, e o tio Jules, relojoeiro, suicidaram-se; a relação da mãe com o irmão roçava o incesto; o pai andava de bata e cuecas pelas alas psiquiátricas do hospital. Foi neste universo que Paul cresceu. Não admira que Miami tenha sido um intervalo de fuga para as suas obsessões.Mas Dubois não consegue alhear-se da Wikipédia. Sirva de exemplo o penúltimo parágrafo da página 144: "Borlin venceu a maratona…"/ "Gorbatchev foi recebido…"/ "a França de Mitterrand votava a lei…" Oito linhas estranhas ao plot. Há mais. A passagem do avô pela URSS tem momentos surreais. A ideia seria falar de perda, mas o excesso de informação destrói o propósito.Crítica de Eduardo Pitta: 3 EstrelasJean-Paul DuboisEd. Sextante• 260 págs.€16,60