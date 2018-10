Crítica de exposições: Philipp Schwalb & Dealmeida Esilva

A exposição SÄNDITOSÄMENTE está patente na Galeria Balcony, em Lisboa, até 10 de Novembro

Dealmeida Esilva e Philipp Schwalb são autores nascidos nos "anos 80", expressão repetida por Esilva, e claros cúmplices pictóricos, no fazer e desfazer das obras e na "fidelidade" à pintura, paradoxalmente - Painting not by choice, lê-se no catálogo de Esilva, no Atelier Júlio Pomar (2017). Não por acaso nem por escolha, acrescentaria, pois este expressionismo parece conduzido por um sentido de composição fortuito ou uma ironia "elevada" a uma codificação, pictórica e de significados (as palavras pintadas em Dealmeida Esilva).



Há, pois, aqui uma matriz expressionista, mas enigmática, aparentemente infantil no caso de Schwalb, e agressiva "maculando" o suporte no caso de Esilva, sobretudo nos desenhos, "brutalistas" ou automáticos, que confrontam a história (Esilva cita muito Ticiano), mantendo o pictórico, mas de modo cifrado desde os títulos das obras/exposições (Sänditosämente é um alemão a ler Sentido Semente, por exemplo).



Há sempre um fascínio pictórico, mas subtil e "escondido".



Crítica de Carlos Vidal: 4 Estrelas e Meia

