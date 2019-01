Crítica de cinema: Vox Lux

A facilidade das hipóteses psicanalíticas ameaçava A Infância de Um Líder, mas Corbet conseguia esquivar-se dela com inteligência e um controlo imperial, kubrickiano, do estilo. Desta vez, a sátira da celebridade fica encostada à paródia, e Vox Lux acaba por não se decidir sobre o que dizer: Celeste fica num impasse, Brady Corbet também. Só o cinismo não chega.



De Brady Corbet

EUA • Drama • M14 • 114m

Com Natalie Portman e Jude Law

Nota: 3 estrelas

Brady Corbet, ator, 30 anos, dirigiu um dos melhores filmes de estreia da década, A Infância de Um Líder, hipótese luxuriante sobre as origens do fascismo. Vox Lux busca o mesmo percurso rumo à alienação, a génese de um monstro em crise civilizacional – antes, sobre as ruínas da Primeira Grande Guerra, agora na cultura faustiana da fama –, mas o olhar transferiu-se para a sátira.Celeste (Raffey Cassidy), de 14 anos, é a única sobrevivente de um massacre liceal em 1999, ao estilo de Columbine; na cerimónia fúnebre, interpreta um tema original que a lança para o estrelato, em luto e perda de pureza que se intensificará no 11 de setembro.Em 2017, Celeste (uma vulcânica Natalie Portman) está transformada em diva pop e, ao estilo de Britney Spears, precisa de reinventar a carreira após flirts excessivos com o escândalo. Da inocência para o risco de obsolescência – a fama suga tudo –, um novo ato terrorista precipitará o pacto diabólico, com tournée de epicentro na cidade natal da estrela.