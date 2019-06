A oitava longa-metragem de Kirill Serebrennikov, um russo de 49 anos em prisão domiciliária desde agosto de 2017 por acusações duvidosas de alegada fraude, é um fresco intimista disperso e caótico – mas o seu tema é a libertadora ousadia do rock, logo tudo se ajusta – repleto de momentos, ora de poesia realista, como um piquenique junto ao Báltico, digno da fotografia a preto e branco de Vladislav Opeliants, ora de exuberância pop com pós-grafismo naïf, encenando videoclips incrustados na ação e baseados em temas de bandeira geracional, como Psycho Killer dos Talking Heads, Perfect Day de Lou Reed ou The Passenger de Iggy Pop.É uma abordagem afetiva à vida de um rocker verídico, Viktor Soi, no underground mal tolerado da Leninegrado (atual São Petersburgo) de inícios dos anos 80, quando o regime está prestes a tornar-se um barco à deriva – há uma cena bastante divertida com a censora do partido para a aprovação de letras das canções, e um insípido triângulo amoroso. Mas a liberdade passa, como a corrente numa guitarra elétrica.De Kirill SerebrennikovFra./Rús. • Biografia musical • M12 • 126mCom Teo Yoo e Irina Starshenbaum