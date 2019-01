Crítica de Cinema: Ursinho Procura-se

O crítico aponta: "A gentileza não chega para a sátira"

A comédia popular é uma velha força do cinema francês, sobretudo para consumo interno. Estreia na realização de uma dupla de argumentistas de Les Guignols (o Contra-Informação gaulês) e da trilogia cómica Les Tuche, Ursinho Procura-se é um buddy movie gentil onde se joga com as diferenças entre a teimosa seriedade de Michel (a estrela Kad Merad) e o desenrascanço de Sofiane (Malik Bentalha), funcionário do aeroporto Charles de Gaule. Michel oferece uma recompensa pelo ursinho de peluche da filha, que foi roubado no aeroporto, Sofiane tenta aldrabá-lo - e acabam juntos, tentando recuperar o brinquedo.



Ensaia-se a comédia de costumes - a aristocracia parisiense, os reformados -, mas a gentileza não chega para a sátira.



De Julien Hervé e Philippe Mechelen

Fra. • Comédia • M12 • 82m

Com: Kad Merad e Malik Bentalha

Nota: 2 Estrelas